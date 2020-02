Hadj 2020: Premier vol vers les Lieux saints prÃ©vu le 4 juillet

Le directeur général de l’office national du pèlerinage et de la Omra, Youcef Azzouza a indiqué Lundi, que « parmi les 148 agences qui se sont présentées pour organiser le pèlerinage de la saison 2020, nous avons sélectionné 54 agences officiellement », annonçant que « le premier vol vers les Lieux saints, aura lieu le 4 juillet prochain depuis l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger ».

Lors de son passage au forum ELMOUDJAHID, le premier responsable de l’ONPO a mis l’accent sur « l’amélioration des prestations présentées aux pèlerins durant ces dernières années ».

Le DG a souligné « l’amélioration des prestations chaque année », et cela « est du entre autres, à la modernisation et la numérisation des procédures soit administratives, du tourisme et des prestations ».

Pour les frais du pèlerinage, le premier responsable de l’ONPO, a tenu à préciser que les hausses sont dues au déséquilibre du change du dinar par rapport à la devise saoudienne, rappelant que 1 riyal saoudien est à 20 DA en 2009, par contre 1 riyal saoudien est à 32 DA actuellement ».

Toutefois, malgré cette différence enregistrée durant cette période « le coût de Hadj n’a pas marqué une grande différence par rapport aux saisons précédentes » précisant que pour la saison Hadj 2020 « le coût ne dépassera pas 600.000 DA . Cette augmentation est due à la taxe imposée par le royaume saoudien qui est à 300 riyal saoudien sur le visa ».

Pour l’Omra, M. Azzouza a relevé que le nombre des algériens qui visitent les Lieux saints « est en croissance ». Le nombre a sauté de « 123.000 en 2009 à 360.000 pour 2019 et pour cette année , le DG a prévu encore une augmentation .

Concernanat le quota, le premier responsable de l’ONPO a fait savoir que « l’Algérie a bénéficié, cette année, de sa part entière », contrairement aux années précédentes, suite à l’achèvement des travaux d’extension des mosquées aux Lieux Saints. En outre, le DG a révélé que « le nombre de vols aériens sera élevé de 122 à 136 vols, pour la saison hadj 2020 ».

S’agissant des dispositions prises pour la prévention du Corona virus, le premier responsable de l’ONPO a rassuré, que « l’Etat a toujours pris en charge le citoyen », rappelant qu’en 2009 « Il y a eu le virus de la grippe pandémique A (H1N1) ». Dans le même contexte, M. Azzouza a dit qu’une quantité de 8 tonnes de médicaments seront mis à la disposition des Hadjis, comme chaque saison de Hadj, pour une meilleure prise en charge médicale des pèlerins ».

Hichem .H / Rédaction Web