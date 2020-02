22 fÃ©vrier JournÃ©e nationale : M. Goudjil salue la dÃ©cision du prÃ©sident de la RÃ©publique

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a salué hier la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de décréter le 22 février, «Journée nationale de la Fraternité et de la Cohésion peuple-armée pour la démocratie», a indiqué un communiqué de le chambre haute du Parlement. Présidant une réunion du bureau du Conseil de la nation élargie aux présidents des groupes parlementaires et consacrée à l'examen et au débat du programme des travaux du Conseil lors de la prochaine période, M. Goudjil a salué «le climat démocratique» qui a prévalu lors du débat du Plan d'action du Gouvernement et qui a été empreint d'«un sens élevé de responsabilité», clairement traduit à travers le niveau et la qualité des interventions des membres du Conseil.

Ce climat démocratique débouchera inéluctablement sur «des niveaux élevés de coordination et de concertation entre les deux Pouvoirs législatif et exécutif, dans l'objectif d'une concrétisation sur le terrain du Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, comme un des jalons pour la construction de l'Algérie nouvelle», a-t-il assuré.