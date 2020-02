Tlemcen et Ain Defla : Cinq narcotrafiquants arrÃªtÃ©s

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés samedi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tlemcen et Ain Defla en possession de plus de 107 kg de kif traité,a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 22 février 2020, en coordination avec les services des Douanes algériennes à Tlemcen/2e Région militaire, trois narcotrafiquants et saisi 104 kg de kif traité et trois véhicules touristiques, tandis qu'un autre détachement a intercepté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale à Aïn Defla/1re RM, deux narcotrafiquants en possession de 3,59 kg de la même substance, dissimulés à bord d'un véhicule touristique», précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et In-Guezzam/6e RM, huit individus et saisi six groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et six détecteurs de métaux, alors que 57 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen», ajoute le communiqué du MDN.