Olympiades de lâ€™innovation au Moyen-Orient : Sylia Khecheni remporte le Grand Prix

Sylia Khecheni a remporté le Grand Prix des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient ainsi que la médaille d’or avec les compliments du Jury de cet évènement scientifique qui s’est tenu au Koweït. Pour célébrer cette distinction, une cérémonie a été organisée, hier, en son honneur au siège du ministère de la Poste et des Télécommunications, en présence des ministres de la Poste et des Télécommunications, et de la Jeunesse et des Sports, respectivement MM. Brahim Boumzar et Sid Ali Khaldi. Sylia Khecheni, qui est directrice de l’Unité de recherche et développement d’Algérie Télécom, a été distinguée aux OIympiades de l’innovation pour son invention qui consiste en «une nouvelle version de l’anti-drone sky-clock», a-t-elle indiqué à l’APS.

Il s’agit d’ «un équipement à destination domestique, qui a la charge de détecter et brouiller les drones avec de nouvelles fonctionnalités que ne comportaient pas les anciennes versions de cet équipement, comme par exemple, la possibilité du whiteliste qui permet à l’utilisateur de sélectionner certains drones pour ne pas les brouiller», a-t-elle expliqué. «C’est un honneur pour moi d’avoir décroché le Grand Prix des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient, un évènement très compétiteur auquel ont participé plus de 1.500 inventeurs représentant plus de 66 nationalités», s’est félicitée Sylia Khecheni qui espère que cette distinction «jouera un rôle capital dans l’industrialisation et l’arrivée sur le marché de sky-clock».