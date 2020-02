Financement occulte de campagne Ã©lectorale : Lâ€™Industriel Metidji devant le juge dâ€™instruction

L’homme d’affaires et P-DG du groupe Metidji, spécialisé dans la production des produits céréaliers, Hocine Metidji, a été présenté, hier, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, a-t-on constaté.

L’industriel a comparu avec ses deux fils, d’anciens cadres dans des banques, dont M. B., ex-DG de l’Office algérien des céréales, suite à l’enquête diligentée par la section de recherches de la GN d’Alger dans le cadre des grandes enquêtes sur la corruption. L’instruction porte sur le «détournement du foncier industriel, le transfert illicite de capitaux vers l’étranger et le financement occulte d’une campagne électorale». Le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, en détention provisoire, avait déclaré lors du procès tenu au tribunal de Sidi M’hamed que Metidji avait remis 30 millions de dinars au FCE dans le cadre du financement de la campagne électorale de 2019.

D’anciens ministres et d’ex- walis seront auditionnés dans le cadre de cette affaire de corruption. A l’heure où nous mettons sous presse, les auditions se poursuivent toujours.

