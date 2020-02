MinistÃ¨re du travail : 138 organisations syndicales en activitÃ©

Alors que leur nombre ne dépassait pas une centaine en 2018, il existe actuellement 138 organisations syndicales enregistrées par le ministère du Travail, dont 91 syndicats de travailleurs et 47 organisations patronales. C’est ce qu’a révélé, hier, le directeur des relations de Travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, sur les ondes de la radio nationale.

Rabah Mekhazni a précisé que parmi ces organisations syndicales en exercice, 63 sont issues de la fonction publique, ce qui représente 60%, contre 31% du secteur économique. «Dans la fonction publique, les syndicats sont concentrés dans deux secteurs importants. Il s’agit de l’Education nationale avec 25 organisations syndicales et de la santé avec 19 organisations, alors que le secteur des transports compte huit syndicats», a-t-il noté en faisant part de l’existence de 48 syndicats inactifs, parmi les138 syndicats existants. «Ceux qui pose problème dans la mesure où 39% des syndicats n’activent pas», a-t-il noté non sans souligner la nécessité de réfléchir à des mesures concernant ces syndicats et de prendre les décisions qui s’imposent. «Parmi les mesures, il y a la suspension de l’activité du syndicat, le gel ou la dissolution qui relève de la compétence de l’autorité judiciaire», a-t-il précisé dans l’émission l’Invité de la rédaction. Le même responsable a rappelé que le droit syndical est un droit fondamental consacré par la Constitution. «C’est un ancrage par rapport aux normes internationales ratifié par notre pays», a-t-il noté, précisant que ce droit est placé au cœur de l’action du gouvernement. Il s’agit pour lui de la concertation à travers des dialogues avec les organisations syndicales sur les grands dossiers qui concernent notamment les relations professionnelles, l’emploi, la sécurité sociale et la relance économique.

Le directeur des relations de travail au ministère du Travail a indiqué qu’en Algérie, le dialogue social est composé de plusieurs organes, institutions, commissions qui prennent ancrage dans la convention 87 de l’Organisation international du travail et dont les règles sont fixées et claires. «L’Algérie a ratifié les conventions internationales et toujours œuvré pour la justice sociale», a-t-il souligné, ajoutant que notre pays a activé au sein de cette institution internationale pour le renforcement des droits et des libertés syndicales. «L’application de la loi est toujours respectée dans le monde du travail. C’est vrai, il y a des dépassements dans certaines activités, ce qui est naturel dans toutes les entreprises en termes de climat social», a-t-il fait remarquer, affirmant que l’Etat a toujours veillé au contrôle et à l’application de la loi, notamment la 90-14 relative aux modalités d’exercice des droits syndicaux. S’exprimant sur les conditions légales d’organisation d’un syndicat, Mekhazni a affirmé que celles-ci obéissent à des critères qui sont fixés par la loi 90-14 au terme des dispositions respectées pour le statut des membres fondateurs et relevé que la procédure d’enregistrement des syndicats en Algérie est conforme aux conventions et normes internationales. Selon lui, cette procédure est une simple formalité car il ne s’agit pas d’agrément mais d’enregistrement. «Il y a un traitement du dossier des organisations syndicales et au bout d’un délai de trente jours maximum, une réponse de la part de l’administration est donnée soit par un récépissé ou des réserves par rapport à leurs statuts», a-t-il expliqué, assurant qu’il n’y a pas eu de refus de constitution de dossiers de syndicats.



466 grèves recensées en 2019



Depuis la publication de la loi 90-11, le pluralisme syndical a donné lieu à plusieurs organisations syndicales de base qui concerne des catégories socioprofessionnelles. «Le travail se fait pour revoir certains critères de représentativité et certaines conditions pour la création des fédérations d’union et des confédérations», a souligné l’Invité de la rédaction qui a déclaré à propos des libertés syndicales que la grève est un droit fondamental reconnu par la Constitution mais qui s’exerce dans le cadre du respect de la loi.

«En 2019, l’Inspection du travail a recensé 466 grèves dont 5 à caractère national. Ces débrayages ont mobilisé environ 314.000 travailleurs et occasionné une perte de 266 journées», a déploré le représentant du ministère du Travail.

Kamélia Hadjib