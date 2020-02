Double anniversaire du 24 fÃ©vrier : des dÃ©fis Ã  relever

L’Union générale des travailleurs algériens célèbre, ce matin à la Maison du Peuple, à Alger, le 64e anniversaire de sa création le 24 février 1956, sous la présidence du SG de l’UGTA, M. Salim Labatcha.

La cérémonie commémorative réunira les sections affiliées à la Centrale syndicale, en présence des travailleurs de différents secteurs. Le 24 février qui marque aussi le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, intervient dans un contexte de profondes mutations pour l’UGTA qui s’assigne de nouveaux objectifs au double plan national et international. En ce sens, la nouvelle feuille de route a été affinée lors de la réunion, hier, de la commission nationale présidée par M. Labatcha. Contacté, le président de cette commission, M. Salah Adjabi, énumère les principaux points examinés lors de cette concertation : la présentation du bilan de la Centrale syndicale depuis la tenue du 13e congrès, les relations de l’UGTA avec la Fédération syndicale internationale et la Fédération syndicale arabe, ainsi que les défis à relever à court et moyen termes. Des défis qui traduisent la volonté de l’UGTA à contribuer efficacement à l’amélioration du pouvoir d’achat, au règlement des conflits sociaux et de trouver des solutions adaptées aux entreprises en difficulté.

Le règlement intérieur de l’UGTA, son bilan financier ont été également adoptés lors de cette réunion au cours de laquelle il a été procédé à l’installation de la commission de discipline et de contrôle des finances. Sur un autre volet, l’UGTA œuvre à s’adapter aux exigences du projet de l’Algérie nouvelle, et son combat du moment porte sur l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, plus particulièrement ceux à faibles revenus.

A ce propos, rappelons que lors de la cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt Abdelhak Benhamouda, le SG de l’UGTA avait affirmé que l’exonération d’imposition des faibles salaires est l’une des principales revendications de la Centrale. Une revendication qui a trouvé une oreille attentive avec l’engagement du président de la République de l’introduire dans la prochaine loi de finances complémentaire (LFC 2020). Le SG de l’UGTA qualifie d’anormal que «des fonctions libérales ne payent pas ou payent peu d’impôts alors que le travailleur porte le fardeau des impôts». Il persiste et signe en affirmant qu’en termes d’impôts «les ressources financières du Trésor public sont basées sur ce que paye le travailleur». Ainsi et en prévision de la prochaine loi de finances complémentaire, l’UGTA s’attelle à l’élaboration de propositions concrètes pour calculer la moyenne des salaires.

La promotion d’un dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires sociaux, sans exclusion des syndicats autonomes, est l’autre objectif que se fixe la Centrale syndicale afin de prévenir les conflits sociaux. A cela s’ajoute son ambition de concourir à la lutte contre l’informel par des propositions visant à stabiliser les prix et à augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs tout en réduisant les pertes du Trésor public et en préservant la bonne santé financière des entreprises.



Sauvegarder la liberté d’action syndicale



L’un des principes fondateurs de la création de l’UGTA, en plein contexte de guerre pour libérer le pays du joug du colonialisme, a trait à la promotion de la liberté syndicale. Ce principe est préservé jalousement, comme l’a réaffirmé le syndicaliste Mohamed Badreddine dans un entretien à El Moudjahid à l’occasion du 63e anniversaire de la Centrale syndicale. Il expliquera que la création de l’UGTA avait marqué la rupture des Algériens avec l’organisation syndicale coloniale pour disposer de leur propre structure. «Voilà donc consacré un premier objectif de la Révolution algérienne, à travers la naissance de l’UGTA qui, non seulement, a accompli un rôle extraordinaire dans la mobilisation des travailleurs autour des principes fondateurs de notre Révolution, mais a contribué à l’internationalisation de la cause algérienne», a-t-il expliqué. Il rappelle aussi que le premier objectif de cette structure était de s’affilier à la Confédération syndicale libre. «Un choix mûrement réfléchi et qui était motivé par la quête de nouveaux appuis à la cause algérienne qui venait s’ajouter au soutien du bloc socialiste déjà acquis», a-t-il indiqué. Il assure en outre que l’UGTA a joué un rôle diplomatique extraordinaire, à travers les relations tissées avec les autres organisations syndicales activant dans le monde. «Elle n’avait cessé, en effet, de demander à ses homologues, de faire pression sur leurs gouvernements pour reconnaître le gouvernement algérien qui luttait pour son indépendance», se remémore M. Badreddine. «La souveraineté, l’indépendance, la justesse de la cause algérienne, ce sont en effet les principes très vite adoptés par l’UGTA, des principes qu’elle a défendus farouchement jusqu’à l’indépendance.»

Karim Aoudia