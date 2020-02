Foncier industriel : Une nouvelle structure de gestion au profit de l'investissement productif

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham a indiqué, hier à Alger, que la nouvelle structure de gestion du foncier industriel se chargera de la mise en place d'une politique de répartition des assiettes foncières au profit des investissements créateurs de valeur ajoutée.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue d'une audience accordée à une délégation du Fonds monétaire international (FMI), qui effectue sa mission périodique en Algérie, M. Aït Ali a affirmé que la nouvelle structure «sera chargée de mettre en place une politique de répartition des assiettes foncières reposant sur l'identification de projets d'investissements porteurs et créateurs de valeur ajoutée». Annoncée lors du Conseil des ministres tenu hier, la structure aura pour mission, a-t-il expliqué, de définir une nouvelle politique de répartition des assiettes foncières, qu'elles soient celles du domaine public ou privé de l'Etat, laquelle repose sur «le choix du projet d'investissement comme instrument d'identification du foncier et non pas sur le principe du foncier comme instrument d'investissement». «Nous avons décidé de remettre les choses dans l'ordre. Nous cherchons les projets qui génèrent le foncier. C'est donc toute une politique industrielle qui est à revoir», a-t-il soutenu. Un conseil interministériel, réunissant les ministères de l'Industrie, de l'Intérieur et des Finances, tiendra incessamment une réunion pour définir la mission de la nouvelle structure qui va dorénavant gérer la question du foncier industriel de telle sorte à mettre à la disposition des investisseurs potentiels les assiettes nécessaires, a avancé M. Aït Ali. S'agissant du foncier destiné aux start-up et les micro-entreprises, il a affirmé que des actifs publics et privés disponibles seront affectés à ces entreprises pour abriter leurs activités.