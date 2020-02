Chambre de commerce et dâ€™industrie algÃ©ro-franÃ§aise : Partenariat dans le domaine de la pÃªche et de lâ€™aquaculture

Le Club agriculture et agro-industrie de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIF) a organisé hier à Alger une rencontre sur les opportunités de développement et d’investissement dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

La rencontre a eu lieu en présence d’une délégation de la Loire (France). Elle est composée de Mme Claire Hugues, conseillère régionale en charge des questions agricoles et maritimes, de M. José Jouneau, président du Comité régional de la pêche et des élevages marins et de Mme Sophie Marion, responsable projets Maghreb et Moyen-Orient.

Une lettre d’intention a été signée entre la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA) représentée par M. Hakim Lazar et la COREPEM, représenté par son président M. José Jouneau. Ils ont souligné que cet accord permettra de promouvoir les échanges de connaissance et de savoir-faire pour ouvrir de nouveaux horizons et donner naissance à un partenariat gagnant-gagnant.

Le président de la CAPA, M. Lazar rappelle que la filière aquacole et pêche a connu un développement appréciable et que l’objectif de la Chambre est de doubler la production pour passer de 100.000 tonnes à 200.000 dans un contexte où la ressource se raréfie.

Le président de la COREPEM, M. Jouneau a indiqué être disposé à exposer les différentes expériences des pêcheurs de sa région en les mettant en relation avec les pêcheurs algériens. Le secteur de la pêche et de l’aquaculture représente des potentialités importantes et poursuit constamment son développement dans la perspective de participer à la diversification de l’économie nationale et à la création d’emplois.

Sami Kaïdi