Tizi-Ouzou : Cinq conventions de partenariat

Une filière d’excellence sera lancée, au niveau de l’INSFP d’Oued Aissi, dans la spécialité efficacité énergétique et automatismes industriels en partenariat avec Schneider, a annoncé hier la direction de la formation et de l’enseignement professionnels lors du coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle. Les locaux pédagogiques, qui abriteront la formation de 24 stagiaires, ont été aménagés et équipés selon les normes requises par la formation dans l’excellence, a indiqué la même source, précisant que les candidats sélectionnés vont préparer un Brevet de technicien supérieur (BTS).

Un effectif de 16.713 apprenants est attendu. A la clôture du délai des inscriptions (15 février 2020) le nombre des inscrits a atteint 3.152 pour tous les modes et dispositifs de formation, dont 1.694 pour les formations diplômantes et 1.458 en formations qualifiantes, selon les statistiques communiquées par la DFEP. La branche hôtellerie-restauration-tourisme arrive en tête avec 551 inscrits, suivie de l’agriculture (377), électricité-électronique-énergétique (272), textiles-habillement-confection (244), bâtiment-travaux publics (173), métiers de services (143) et artisanat traditionnel (105), selon un état descriptif rendu public par la même direction. Les inscriptions se poursuivront pour les sections déficitaires en mode de la résidentielle et pour une période d’un mois pour le mode par apprentissage et les formations qualifiantes de courte durée (3 mois).

A l’occasion de cette rentrée, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, cinq conventions spécifiques ont été signées dont une de formation en guise de mise en œuvre des conventions paraphées par la direction de la formation.

Elles ont été signées entre l’institut spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aissi avec Electro-Industries (ex-ENEL), Laiterie de Draa Ben Khedda, Aurès Emballage et l’Entreprise des machines agricoles Mahindra. La cinquième convention est signée avec la société Forpieux. Les partenaires de la DFEP s’engagent à mettre en place un partenariat pour l’accompagnement et le développement de la filière d’excellence dans les métiers l’efficacité énergétique et automatismes industriels.

Pour concrétiser cet objectif, les parties signataires conviennent de collaborer dans les domaines de développement d’une collaboration étroite entre l’institut de formation et les entreprises pour la mise en commun de leurs moyens techniques, pédagogiques dans le but de promouvoir la relation établissement-entreprise permettant d’assurer la parfaite adéquation des formations avec les besoins des entreprises, de l’élaboration et actualisation des programmes de formation conforme au référentiel des activités professionnels et des compétences selon l’évolution et les besoins du métier le placement des apprenants de la filière d’excellence en milieu professionnel dans le cadre de l’organisation de stage pratique et accueil les formateurs en stage d’immersion professionnel en vue d’actualiser leur connaissance et développer leurs compétences et la participation des cadres et des professionnels des entreprises à l’encadrement et aux jurys de soutenance des travaux et rapports des stagiaires. La direction de la formation présente une offre de 9.184 postes de formation diplômantes et qualifiantes dans 20 branches englobant 73 spécialités pour 202 sections en formation résidentielle. Quatre nouvelles spécialités par le mode de formation par apprentissage seront ouvertes, a également fait savoir la direction.

Le nombre d’inscrits a atteint 3.152 pour tous les modes et dispositifs de formation dont 1.694 pour les formations diplômantes et 1.458 en formations qualifiantes. L’effectif global attendu atteindra 16.317, a par ailleurs indiqué la même source.

Bel. Adrar