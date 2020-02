Oran : Trois nouvelles spÃ©cialitÃ©s

Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle 2019-2020 (session février) a été donné, hier, par le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader, au centre de formation professionnelle «El Arbi Karim». Cette session a vu l’ouverture de 5.910 nouveaux postes pédagogiques et la création deux nouvelles spécialités. Selon un responsable du secteur, l’ouverture de ces spécialités se veut une réponse aux besoins exprimés par l’économie et le marché. Sur le total des nouveaux postes offerts, 1.310 sont dédiés à la formation résidentielle, 2.230 à la formation via l’apprentissage, 2.020 à la formation qualifiante, 350 pour la formule à distance. L’on recense par ailleurs, un nombre totalisant 22.852 élèves, dont 819 filles, apprenants au niveau de l’ensemble des structures relevant du secteur. Parmi eux, 7.162 en formation résidentielle, 12.283 par apprentissage, 367 dans l’enseignement professionnel et 3.040 dans la formation qualifiante. La deuxième session de l’année professionnelle 2019-2020 est marquée par l’ouverture de trois nouvelles spécialités. Deux pour le BTS niveau 5 à savoir ; efficacité énergétique et management et sécurité des réseaux informatiques. Quant à la troisième spécialité introduite cette session, elle concerne le niveau 2 et elle est dédiée à la réparation des téléphones mobile et fixe. Le secteur de la formation et l’enseignement professionnels dans la wilaya d’Oran dispose de 29 établissements, totalisant une capacité théorique globale de 8.400 places pédagogiques. Il s’agit de 5 instituts nationaux, 21 centres de formation, 2 annexes et un institut de l’enseignement professionnel à Arzew. A cela s’ajoute 101 établissements privés agréés, offrant une capacité théorique de 6.862 postes pédagogiques. Par ailleurs, 5 nouvelles structures offrant une capacité de 1.450 places (4 centres et un institut) sont en cours de réalisation. Pour rappel, la session de février 2018 a vu l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du cursus de l’enseignement professionnel destiné aux élèves de la 4e année moyenne admis en première année secondaire ou réorientés. Ainsi de nouveaux diplômes ont remplacé le DEP1 et le DEP2, à savoir le brevet de l’enseignement professionnel destiné aux jeunes de la 4e année moyenne admis en première AS ou réorientés. La durée de la formation est de 3 années. Une fois le diplôme décroché, son titulaire a le choix d’intégrer le monde du travail ou parfaire sa formation en optant pour un BEPS (Brevet d’enseignement professionnel supérieur), qui dure deux années, et n’est délivré qu’après 5 années de formation. Ces deux nouveaux diplômes sont dédiés aux filières de la productive mécanique, la technique de l’électricité, la maintenance industrielle, la maintenance du système informatique, la technique de vente, l’informatique et l’installation et la maintenance des énergies renouvelables. Pour ce qui est du nouveau plan d’action adopté par la tutelle, il offre les possibilités aux jeunes qui souhaitent avoir des compétences dans des domaines bien précis et aux jeunes qui décrochent du système éducatif de l’enseignement classique et qui souhaitent se former dans les domaines professionnels et acquérir des métiers pour s’insérer plus facilement et rapidement dans le monde du travail. Il reflète, en outre, l’objectif du gouvernement, qui, à travers la formation professionnelle, veut produire et former la ressource humaine nécessaire au développement économique et social et celui de l’entreprise, de façon générale.

Amel Saher