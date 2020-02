SÃ©tif : 21.415 stagiaires au rendez-vous

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a procédé, hier à l’INSFP El Hidhab, à l’ouverture de la rentrée professionnelle de février. Une session qui s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République avec l’amélioration constante de la qualité de la formation et son adaptation aux besoins du marché de l’emploi à travers un partenariat étroit avec l’entreprise d’une manière générale.

Dans un secteur qui accueille aujourd’hui 21.415 stagiaires, dont 7.779 filles, le volet de l’apprentissage continue de constituer le gros des inscrits avec pas moins de 9.262 stagiaires répartis sur les 5 niveaux au moment où la formation résidentielle ne compte pas plus de 4.437 stagiaires. Le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, intervenant au nom du wali au cours de cette cérémonie, n’a pas manqué de mettre l’accent sur les efforts déployés par l’Etat au profit de ce secteur, autant sur le plan des programmes et des équipements que dans la réalisation d’infrastructures.

Il soulignera que la rentrée de février intervient au moment où des réformes importantes sont engagées, relevant le soutien aux diplômés du secteur et leur accompagnement pour une insertion dans le monde du travail. Il indiquera que ce secteur compte 57 établissements de formation, dont 27 CFP dont celui inauguré lors de cette rentrée et implanté dans la commune montagneuse de Ouled Tebben, 5 instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, 2 instituts de l’enseignement professionnels à El Eulma et Sétif ainsi que 20 écoles privées agrées. 5.352 postes pour une formation diplômantes et 4.549 autres pour une formation qualifiante constituent l’offre de formation de la wilaya au titre de la rentrée de février 2020. A l’issue de la cérémonie le wali s’est longuement entretenu avec les stagiaires des laboratoires de contrôle et production de corps gras et celui qui a trait à l’environnement, à la récupération et au recyclage des déchets.

F. Zoghbi