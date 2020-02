Annaba : Plus de 4.000 nouveaux stagiaires

Quelque 4.200 nouveaux stagiaires ont rejoint hier, à Annaba les établissements de formation et de l’enseignement professionnels. 2.600 stagiaires bénéficient de la formule de l’apprentissage. C’est le centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Bouzaaroura El Bouni qui a abrité la cérémonie officielle en présence du wali, Djamel Eddine Brimi. Cette rentrée a vu le lancement de six nouvelles spécialités dont l’hôtellerie et l’entretien des routes. Profitant de la présence des autorités locales et les responsables du secteur, des stagiaires ont soulevé la problématique de l’emploi qui demeure le souci majeur des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. Le secteur de la formation compte plus de 6.432 stagiaires inscrits dans diverses spécialités et reconduits. Les apprenants sont répartis sur 13 centres de formation, deux instituts nationaux et un institut national spécialisé, en plus des annexes.

B. G.