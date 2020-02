RentrÃ©e de la formation professionnelle, Bejaia : Trois nouveaux Ã©tablissements

La session de formation professionnelle a été ouverte hier au centre de la formation professionnelle et de l’apprentissage d’Ihaddadène en présence du wali.

Selon le rapport présenté par Mme Menzou Saliha, directrice de la formation, le secteur compte 32 établissements de formation dont 5 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, Bejaia, Sidi Aich et trois nouveaux établissements à Akbou, El Kseur et Bordj Mira, d’une capacité d’accueil totale de 2.800 stagiaires avec 5 internats de 640 lits et 5 demi-pensions de 1.320 rations, 23 centres de formation professionnelle et d’apprentissage accueillants 5.600 stagiaires et apprentis, et 4 annexes CFPA avec une capacité de 400 stagiaires, soit une capacité théorique globale de 8.800 stagiaires encadrés par 567 formateurs. Dans le chapitre de la formation, 87 spécialités sont dispensées en mode résidentiel, réparties sur 17 branches professionnelles avec 4.125 stagiaires dont 685 nouveaux.171 spécialités disponibles en mode apprentissage reparties sur 20 branches professionnelles. 221 sections de formation résidentielle 8.793 stagiaires dont 1.737 nouveaux. Les autres formations dispensées sont destinés aux femmes au foyer avec 971 stagiaires, dont 924 nouveaux pour cette rentrée, 1.040 stagiaires pour les cours du soir, 182 apprenties pour le milieu rural, 1.060 stagiaires pour le milieu carcéral, 1.310 stagiaires pour les formations conventionnées et 462 pour les écoles agréées, alors que 207 spécialités sont offertes pour la rentrée de février 2020. Il va sans dire que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya a consenti des efforts appréciables pour l’insertion des jeunes recalés du secteur de l’éducation d’une part mais du choix des stagiaires jusqu’au niveau du secondaire pour le passage vers le baccalauréat technique et professionnel.

M. Laouer