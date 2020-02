Embouteillages dans la capitale : 100 points noirs recensÃ©s

Les services de police poursuivront et renforceront leurs missions de protection des personnes et des biens ainsi que le maintien de l’ordre en dépit des campagnes de dénigrement ciblant les forces de sécurité, sur les réseaux sociaux. C’est ce qu’a assuré, hier, le chef de sûreté de la wilaya d’Alger, le contrôleur de police Mohamed Battache.

«Les policiers sont conscients de leurs missions constitutionnelles et des défis sécuritaires. Ils ont toujours veillé à accomplir ces missions, dans le cadre du respect des droits de l’homme et des lois de la République. Le citoyen est un partenaire principal dans l’équation sécuritaire», a indiqué l’officier supérieur.

M. Battache a souligné que le souci majeur «est de sécuriser le citoyen et ses biens». La police continuera également à sécuriser les marches pacifiques, notamment les mardis et vendredis, mais également toutes les manifestations. Ce fort déploiement pour le maintien de l’ordre ne causera-t-il pas un relâchement dans la lutte contre la criminalité, notamment avec le retour des vols de téléphones portables et des cambriolages ? Le chef de la SW d’Alger est affirmatif : toutes les dispositions ont été prises. «Outre la sécurisation du Hirak, des dispositifs de lutte contre la criminalité urbaine sont mis en œuvre. Plusieurs réseaux criminels, notamment de narcotrafic, ont été neutralisés et des opérations sont menées dans les fiefs de la délinquance dans un cadre préventif», a-t-il assuré.



Accompagnement des pouvoirs publics



Interrogé sur le plan d’action 2020, l’intervenant a indiqué que la police accompagne les efforts des pouvoirs publics contre l’insécurité routière et pour la fluidité de la circulation. Les embouteillages sont un problème majeur dans la capitale. Cependant, ils ne sont pas de la responsabilité de la police. «Le mauvais état des routes est la principale raison de ce phénomène sur la plupart des axes routiers. L’expansion urbaine est une autre cause d’embouteillage», a-t-il dit. Le contrôleur de police a fait état, à ce sujet, de l’existence de 100 points noirs dans la capitale. Plusieurs autres facteurs sont à l’origine des embouteillages à Alger. Il a cité, à titre d’exemple, l’augmentation du parc automobile avec plus de 1,6 million de véhicules qui entrent quotidiennement de la périphérie à la ville. A cela s’ajoute le réseau routier inadapté à ce nombre de voitures, ni à la topographie de la capitale, notamment avec l’expansion urbaine et la réalisation de pôles urbains. «Des routes sont dégradées et des dos d’âne non conformes, sont érigés anarchiquement», a-t-il affirmé, ajoutant que le manque de parkings et le stationnement anarchique constituent une autre cause. L’officier a également souligné qu’il n’est pas facile de gérer la circulation des bus arrivant chaque matin des cités universitaires et des bus scolaires. Il convient d’ajouter les camions, la présence de centres commerciaux et de lieux de détente au centre-ville, de même que les gares routières, ce qui provoque des bouchons aux heures de pointe, sans compter la faible utilisation des transports en commun.



Plusieurs coups de filet



Si l’année 2019 a été marquée par la gestion sécuritaire des marches populaires dans la capitale, plusieurs coups de filet dans la lutte contre la criminalité ont été réalisés, laquelle criminalité a enregistré une baisse sensible. En effet, près de 47.000 affaires criminelles ont été traitées l’année dernière ayant conduit à l’arrestation de près de 43.000 individus, dont 8.047 ont été écroués. 611 ont été impliqués dans les atteintes contre les personnes et 2.686 contre les biens. Par contre, les atteintes à l’économie nationale ont enregistré une hausse. En chiffres les services de police ont traité 304 affaires ayant conduit à l’interpellation de 50 personnes dont 17 placées sous mandat de dépôt. S’agissant de la lutte contre la cybercriminalité, 19 délinquants en ligne ont été écroués, suite à 377 affaires traitées. Durant l’année 2019, l’étau a été resserré contre les réseaux de trafic de drogue, notamment de psychotropes, qui tentaient d’acheminer les marchandises prohibées, profitant de la mobilisation des policiers pour le maintien de l’ordre. Ainsi, 15.315 individus ont été arrêtés dont 2.929 dealers écroués. Durant la même période, plus de 350 kg de résine de cannabis et plus de 2 kg de cocaïne ont été saisis. En outre, près de 163.000 comprimés psychotropes, 5.176 comprimés Subitex et 3.600 comprimés Extasy ont été saisis. En outre, 1 kg de crack a été saisi. Cette drogue est considérée, comme étant l’un des stupéfiants les plus durs.

Par ailleurs, le démantèlement de réseaux criminels spécialisés dans le vol de véhicules a permis la récupération de 157 voitures parmi 338 volées. L’année 2019 n’a pas enregistré d’incident majeur ni d’attentat terroriste.

Neïla Benrahal