Alimentation en eau potable Ã  Alger : Perturbation Ã  partir dâ€™aujourdâ€™hui

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) annonce des coupures d’eau au niveau de 42 communes de la wilaya d’Alger et ce, en raison de l’engagement de travaux de réparation de quatre grandes fuites, d’un débit de 6.000 m3/j, situées au niveau de quatre regards entre les communes de Boudouaou et Rouiba.

Ces fuites durent depuis une année, ce qui a représenté une perte de 2,1 millions de m3 durant cette période, a regretté, hier, le directeur général de la SEAAL, qui a évoqué le programme de préservation des ressources et de préparation de la saison estivale.

Selon Brice Cabibel, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, cette opération nécessite l’arrêt total d’une des deux canalisations de transfert d’eau issues de la station de traitement de Boudouaou, destinées à alimenter les communes d’Alger. Les travaux s’étaleront du 24 au 27 février, à partir de 8h.

«Ceci génèrera un déficit de production estimé à 300.000 m3/j et impactera de manière significative la distribution de l’eau dans la capitale», a déclaré le directeur de l’exploitation de SEAAL, Slimane Bounouh.

Les communes concernées sont Ain Taya, Heuraoua, El Marsa, Bordj El Bahri, Reghaia, Rouiba, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Eucalyptus, Baraki, El Harrach, Mohammadia, Oued Smar, Hussein-dey, Megharia, Bachdjarah, Bourouba, Gué de Constantine, Birkhadem, Alger-Centre, Belouizdad, Sidi M’hamed, Kouba, Bir Mourad Raïs, Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Bouzaréah, Chéraga, Béni Messous, Dély Ibrahim, Bab El Oued, La Casbah, Oued Koriche, Bologhine et Rais Hamidou.

Des perturbations pourront impacter les communes situées sur les hauteurs d’Alger, à l’instar de Douéra, Khraicia, Baba Hacène, Draria, El Achour, Ouled Fayet et Souidania.

SEAAL met à la disposition des citoyens le numéro de son centre d’appel téléphonique opérationnel, le 15-94, fonctionnel 24h/24, 7j/7.

Les responsables de SEAAL ont tenu à rassurer que les coupures ne sont pas totales et que les ménages seront alimentés pendant cette période de 6h à 16h.

Bounouh a expliqué également le modus operandi qu’emploiera l’entreprise pour réaliser les travaux et remettre en service les canalisations et contrôler la qualité d’eau qui nécessitent plusieurs heures de travaux continus.

Il a appelé les 730.000 clients de prendre leurs dispositions et de stocker les quantités d’eau nécessaires à leur consommation.

«Afin de limiter les désagréments que peut causer cette situation à nos clients et d’assurer les usages prioritaires des établissements publics et hospitaliers, SEAAL mettra en place un important dispositif de citernage», a souligné de son côté M. Cabidel qui appelle les citoyens de faire preuve de compréhension et de s’impliquer davantage dans la préservation de la ressource, en réduisant la consommation qui tourne aujourd’hui autour de 103 litres/j.

Le DG de SEAAL regrettera aussi que 22% de la production d’eau est perdue suite à des fuites alors que le raccordement illicite s’élève à 20%, révélant au passage que pas moins de 100 fuites sont colmatées chaque jour.

Les pouvoirs publics ont réalisé de grands investissements dans le secteur de l’eau à Alger. La production moyenne en eau dans la capitale est de l’ordre de 1,1 million de m3 issue de trois types de ressources, eaux d’origine superficielles (50%), souterraine (25%) et eaux dessalées (25%).

Mohamed Mendaci