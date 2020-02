ANCA : Les boulangers veulent une hausse de la marge bÃ©nÃ©ficiaire

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a plaidé, hier, pour la révision de la réglementation régissant l’activité des boulangers, en perspective d’une éventuelle hausse de la marge bénéficiaire. S’exprimant lors d’une rencontre avec les membres de la commission des boulangers, M. Boulenouar a estimé nécessaire de revoir toute la politique des subventions.

Pour lui, « la farine subventionnée pour la fabrication du pain sert aussi à la production de la viennoiserie, de gâteaux et de pâtes alimentaires industrielles, au détriment du Trésor public. A ce propos, il dira que plus de 30% des produits subventionnés sont détournés, notamment la farine et la poudre de lait qui sont vendus aux industriels.

Devant cette situation, il met l'accent sur la nécessité pour le gouvernement de changer sa politique de soutien, préconisant l'octroi des aides financières aux familles nécessiteuses. «Il est impératif de cibler les bénéficiaires pour éviter le gaspillage du pain et la vente à l'informel», a-t-il insisté.

Ceci au moment où, selon le président de l'Anca, des milliers de boulangers ont mis la clef sous le paillasson ou ont changé d'activité. «Le ministère du Commerce est aujourd'hui interpellé pour décider du sort des 14.000 boulangeries exerçant avec registre du commerce et

6.000 autres gérées par des artisans», souligne le représentant de l'Anca.

« Le ministère du Commerce avait promis de nouvelles mesures pour améliorer les marges bénéficiaires des boulangers sans avoir à augmenter le prix de l'unité, mais aucune mesure concrète n'a été proposée », a précisé M. Boulenouar, soulignant que son association compte proposer une série de mesures pour améliorer les marges bénéficiaires. Et de faire savoir qu’une commission composée des représentants des boulangers de toutes les régions se penche actuellement à préparer un dossier contenant tous les problèmes et les solutions proposées pour réhabiliter le métier de boulanger. « Ce dossier, une fois prêt, sera transmis au ministère du Commerce et au Premier ministre dans l’espoir de prendre en considération nos revendications », a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la commission des boulangers, Omar Ameur, a exprimé son souhait de voir les autorités publiques répondre favorablement à leurs préoccupations. L’espoir est permis, indique-t-il, avec l’avènement de la nouvelle République qui marque une rupture avec le mode de gestion antérieure.

« Par le passé, les ministres feignaient d’ignorer nos revendications pourtant légitimes. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu’un nouveau mode de gouvernance est en passe de prendre forme et nous espérons que nous serons enfin écoutés », dit-il. Il faut dire que la principale revendication des boulangers est celle relative à l'augmentation d’au moins 20% de leur marge bénéficiaire, jugée «obsolète» actuellement, vu l'augmentation des tarifs d'électricité et des ingrédients entrant dans la panification. La revendication de l'augmentation du prix du pain constitue une des revendications principales des représentants des boulangers depuis quelques années.

Si son prix est fixé par décret à 8,50 DA depuis 1996 et la baguette vendue à 10 DA, le prix de revient est, lui, entre 14 et 15 DA, selon les boulangers qui sont montés au créneau à maintes reprises pour revoir à la hausse ce tarif.

Pour M. Ameur, il est urgent d'agir afin d'éviter la faillite aux boulangers qui continuent à exercer leur métier à travers le pays.

Salima Ettouahria