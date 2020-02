Inflation : Le taux moyen annuel a atteint 1,9% en janvier

Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 1,9% en janvier 2020, a-t-on appris hier auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à janvier 2020 est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant de février 2019 à janvier 2020 par rapport à la période allant de février 2018 à janvier 2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix de janvier 2020 par rapport à celui du mois de décembre 2019, a connu une légère baisse de 0,1%, a indiqué l'Office. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de 4%. Les produits agricoles frais ont également reculé de 0,9%. En dehors des fruits et légumes qui ont enregistré des augmentations respectives de 6,1% et de 1,2%, le reste des produits ont affiché des diminutions, notamment la viande de poulet (-16,6%), les œufs (-5,4%) et la pomme de terre (-1,3%). Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont évolué de +0,1% par rapport au mois écoulé. Les prix des produits manufacturés ont enregistré une augmentation de 0,5%, alors que les prix des services ont accusé une baisse de 0,7%. Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l'habillement et chaussure ont augmenté de 1,1%, ceux du groupe divers (+0,8%), le groupe éducation et culture, quant à lui, a accusé une baisse de 3%, alors que le reste des biens et services se sont caractérisés par des stagnations, selon l'ONS.

En 2019, le taux d'inflation en Algérie a atteint 2%.