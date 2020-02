Redynamisation de lâ€™investissement : Le FCE prÃ©conise la stabilitÃ© des textes

«La qualité des institutions et la sûreté juridique sont les deux conditions fondamentales pour attirer les investissements, notamment étrangers», a déclaré, hier, le Pr Mohamed Chérif Belmihoub, économiste, invité des débats mensuels du Forum des chefs d’entreprise. Il ne voit pas, cependant, l’utilité de brandir à répétition l’argument de la fiscalité, incluse dans le business plan des entreprises, et des ressources publiques, comme le foncier industriel, dont «l’attribution obéit à une logique discrétionnaire».

Une meilleure offensive, notamment à la lumière de la nouvelle gouvernance annoncée par le Président, l’économiste préconise de «se positionner pour des IDE horizontaux et non verticaux». Dans un autre volet, le Pr Belmihoub relève une anomalie qui a pesé sur l’économie nationale : «Les investissements publics massifs dans les infrastructures ne sont pas suivis d’investissements productifs.» Il souligne que pendant 20 ans, l’Algérie a enregistré une croissance faible, comparativement à ses potentialités et aux capitaux mobilisés, et de très mauvaise qualité. Autrement dit, une croissance qui n’était pas résiliente. Une période, ajoute-t-il, qui n’a connu aucune évaluation des politiques publiques.



FCE : «Le plan d’action est bon dans son contenu»



Une non-évaluation qui aboutit inexorablement, selon lui, à une absence d’amélioration. Dans son intervention, l’universitaire trouve que l’entreprise, et non l’entrepreneur, doit trouver sa place dans le nouveau paradigme économique, affirmant que seule la performance devra séparer le bon grain de l’ivraie. Enchaînant, le Pr Belmihoub défend mordicus la stabilité du taux de change ainsi que celle des textes. Pour lui, une loi devra se suffire à elle-même, ne laisser aucune place au pouvoir discrétionnaire. Et de relever ce qu’il appelle «une aberration» qui a pour nom la loi sur la promotion de l’investissement de 2016, laquelle «dispose, sur un total de 41 articles, de 39 renvois à la réglementation». De son côté, Sami Agli, président du FCE, a affirmé que le plan d’action du gouvernement est «bon dans son contenu», proposant une concertation optimale avant d’aller vers l’exécution. Dans son intervention, il a pointé du doigt le Conseil national d’investissement, qui «était un frein pour la liberté d’investir pourtant consacrée par la Loi fondamentale». Dans le cadre de la loi de finances complémentaire, recommandée par le Gouvernement et les experts, il propose de définir dans les meilleurs délais les secteurs stratégiques qui seront exempts de la règle 51/49, une réforme bancaire profonde, revoir certaines dispositions fiscales comme l’impôt forfaitaire unique.



Le CNI : «Un frein à l’investissement»



Au gouvernement, le FCE, fait-il savoir, mettra des contributions sur nombre de secteurs et questions dont le tourisme, le numérique et même le volet économique de la Constitution. Quant au CNI, M. Agli le qualifie d’aberration et ne voit pas son utilité, et indique que le Code de l’investissement doit être le protecteur de l’entreprise. «Nous devons tous nous mobiliser pour réussir la nouvelle gouvernance, nous n’avons plus droit à l’erreur», ajoute-t-il. Tenant à la dynamisation de l’investissement, il dira que les opérateurs étrangers doivent trouver l’accompagnement nécessaire en Algérie, précisant que de nos jours, la concurrence dépasse les entreprises, elle est entre Etat et continents. Dans ce même registre, le FCE revendique une meilleure accessibilité au foncier et préconise d’engager à grande échelle la responsabilité sociétale de l’entreprise pour qu’elle soit une question centrale.

Pour sa part, Salah-Eddine Abdessamad, vice-président du FCE, déplore d’emblée l’instabilité des textes juridiques, affirmant au passage qu’entre 1988 et 2016, 7 cadres juridiques régissant l’investissement ont été adoptés. «Pour une économie qui se veut diversifiée, cela est problématique», indique-t-il. «Les échecs sont imputables principalement au fait que les dispositifs ne sont pas accompagnés d’une politique de promotion de l’investissement», explique le conférencier. L’absence de textes d’application des lois a été, selon lui, préjudiciable à plus d’un titre. Sur sa lancée, M. Abdessamad fustige un CNI qui a, entre autres, mis en échec le principe constitutionnel de liberté d’investissement. D’autres mesures pénalisantes ont trait à la remise en cause du principe d’automaticité des avantages, à la révision irrégulière des listes négatives et de la redevance pour traitement de dossier, l’octroi par voie discrétionnaire d’avantages soumis à une grille d’évaluation. Autant d’anomalies qui, selon l’orateur, ont posé des difficultés pour les chefs d’entreprise et l’administration économique dans la mise en œuvre de décision d’investissement.

Fouad Irnatene