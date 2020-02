Mostaganem : 5 passeurs arrÃªtÃ©s

Un réseau d'émigration clandestine par mer a été démantelé dans la wilaya de Mostaganem et cinq individus, dont des ressortissants étrangers, ont été arrêtés, a-t-on appris samedi passé de source sécuritaire.

L'opération a été effectuée sur la base d'informations faisant état d'un groupe d'individus s'apprêtant à organiser une opération d'émigration clandestine par mer à partir de la plage des Trois frères à Khaouba, près de Mostaganem. L'intensification des patrouilles et le contrôle de cette zone côtière a permis aux policiers d'intercepter un véhicule suspect, a-t-on indiqué. La fouille du véhicule transportant quatre personnes, âgés entre 25 et 30 ans, dont trois ressortissants étrangers, a permis la découverte d'un réservoir de carburant, un bidon d'huile de moteurs, ainsi que des documents administratifs, a-t-on fait savoir.

L'équipe de policiers a également intercepté un deuxième véhicule, à bord duquel se trouvait autre personne, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, il a été procédé dans une zone côtière située à l'est de Mostaganem, à l'arrestation de trois autres personnes âgées entre 26 et 44 ans, alors qu'ils préparaient une traversée maritime clandestine.

Dans le cadre de l'opération, les policiers ont saisi deux véhicules et sept barils (30 litres par baril) remplis de carburant, selon la même source .