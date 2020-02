MusÃ©e Ã  ciel ouvert : La Casbah dâ€™Alger se meurt

Pour Ali Mebtouche, président de la Fondation Casbah, la vieille Medina d’Alger, classée patrimoine universel de l’UNESCO depuis 1992, ne cesse de préoccuper ses défenseurs, malgré le fait avéré qu’un véritable arsenal juridique a été mis en place pour juguler sa lente agonie. Ce site historique, dont les dignes fils et filles ont opposé une résistance farouche à l’armée coloniale durant notre lutte de Libération nationale, est aujourd’hui livré à une gestion faite, le plus souvent, d’actions hâtives ou ponctuelles.

Face à une situation déplorable, M. Mebtouche exhorte toutes les bonnes volontés à réagir pour faire en sorte que la fatalité recule et que ce pan important de la mémoire collective soit épargné d’une mort certaine.

C’est ce qui ressort de la conférence organisée, hier, par la Fondation, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la Casbah.

M. Mebtouche, visiblement excédé par tant d’atermoiements, n’exclut pas l’éventualité du déclassement de ce patrimoine par honnêteté intellectuelle. Il faut dire que cette citadelle n’a plus rien à voir avec celle des frères Barberousse. Elle est aujourd’hui gravement menacée. C’est un site qui est dégradé, et comme toutes les maisons s’appuient l’une sur l’autre, dès que l’une d’elles s’écroule tout le reste subit le même sort. Dans la majorité des rues et ruelles, échafaudages, armatures en bois, poutres métalliques s’effilochent, exposant les habitants à un danger imminent. L’Etat reloge des familles, aussitôt remplacées par d’autres. C’est un véritable tonneau des Danaïdes. La situation perdure à l’infini, et il n’est pas déplacé d’affirmer que ce haut-lieu de civilisation, de combat pour la dignité est devenu un centre de transit pour les mal-logés, le moyen le mieux indiqué pour obtenir un logement social. Réhabiliter la Casbah est un impératif constamment revendiqué par ses serviteurs les plus intègres. A contrario, sa disparition du paysage de la ville d’Alger n’est plus une vue de l’esprit. Pour les animateurs de la Fondation Casbah, beaucoup de plans de rénovation se sont soldés par de cinglants échecs. Nul espoir de régénérescence effective pour l’instant. La vieille cité espère des jours plus cléments. L’abandon des hommes et l’usure du temps ont fini par la dévorer cruellement depuis des années. Pourtant, la Fondation n’a eu de cesse de solliciter de hauts responsables, visitant les administrations, participant à des réunions et débats, mais les résultats tardent à venir. Beaucoup d’encre a coulé à propos de ce site, et la question reste posée. Faut-il se résoudre à sauver la Casbah ou l’abandonner à son sort ? M. Mebtouche déclare qu’il est à l’aise, car il détient des réflexions et des solutions qui ont été soumises aux autorités pour sa réhabilitation. Il souligne que la Fondation qu’il préside est une force de proposition, pas une force de décision.

La sauvegarde de la Casbah doit aller de pair avec le tourisme afin de redonner à ce site son lustre, sa valeur initiale et inculquer aux enfants l’amour de leur patrimoine et de ce qu’il représente du point de vue culturel, architectural et touristique. L’avenir des villes, c’est l’avenir des personnes, aussi, il est nécessaire de revaloriser cette Casbah en mettant en exergue ses atouts, évoqués en diverses étapes de l’histoire.

Notons que dans l’après-midi d’hier, un hommage a été rendu au regretté Abderrahmane Benhamida, premier ministre de l’Education nationale dans le premier gouvernement de l’Algérie indépendante, et à Youcef Zani, grand militant de la cause nationale.

M. Bouraib