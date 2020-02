Rencontre de la semaine avec Martin Scorsese au musÃ©e du CinÃ©ma dâ€™Alger : Une carriÃ¨re exemplaire

Dans le cadre de ses cycles hebdomadaires, la cinémathèque algérienne présente au musée du cinéma, 26 rue Larbi Benmhidi, du 22 au 27 février, cinq films du talentueux réalisateur italo-américain, Martin Scorsese. Le grand public aura donc l’opportunité de voir ou de revoir, «New York, New York», avec Robert De Niro et Liza Minnelli. Ce film met en scène une idylle tourmentée entre une chanteuse et un saxophoniste à la recherche de la gloire ; une réflexion sur le monde du show business.

«Raging Bull», est un film tourné en 1980, consacré au boxeur Jake Lamotta, excellemment interprété par son acteur fétiche, Robert De Niro. «Mean Streets», relate le parcours de deux jeunes ambitieux dans le quartier de Little Italy, tiraillés entre la mafia et l’église. «Taxi Driver», détenteur de la palme d’or au Festival de Cannes, en 1976, désormais culte, met en scène un chauffeur de taxi new-yorkais contaminé par la violence de son environnement, jusqu'à y sombrer dans un final paroxystique et halluciné. Un chef-d’œuvre interprété par Robert De Niro, Jody Foster et Harvey Keitel. C’est un drame psychologique sur le thème de la réinsertion des anciens combattants de la guerre du Vietnam. L’univers scorsien s’y décline avec des personnages paumés, une faune interlope. Un film à voir absolument. Le public pourra assister à un inédit, «Boxcar Bertha réalisé en 1972». Le producteur et réalisateur Roger Corman, véritable mentor, lui permet de réaliser ce second long métrage, autour des enfants déshérités du syndicalisme durant la grande dépression.

Un mot sur Martin Scorsese. Réalisateur, producteur américain, il est né le 17 novembre 1942 à New York. Ses parents étant d'origine sicilienne, il grandit dans le quartier de Little Italy, ce qui l'inspirera tout au long de sa carrière. En 1967, il sort son premier long métrage, «Who's That Knocking at My Door», dans lequel il met en scène Harvey Keitel. Après avoir essuyé une violente polémique, pour ne pas dire une guérilla à coups de tracts et d’attentas, avec «La dernière tentation du Christ», il se passionne pour l'univers des gangsters et enchaîne les succès avec «Les Affranchis» en 1990 et «Casino» en 1995. Il rencontre Leonardo Di Caprio en 2002 dans «Gangs of New York», premier film d'une longue collaboration avec l'acteur. Il lui fait confiance dans «Aviator» en 2004, dans «Les Infiltrés» en 2007, puis dans le thriller «Shutter Island», trois ans plus tard. «Le Loup de Wall Street», sorti fin 2013, marque leur cinquième collaboration. «The Irishman», sorti en 2019, est un film testament, aussi bien pour De Niro que pour Scorsese. Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre est déclinée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gages. Le film relate l'un des mystères insondables de l'histoire des États-

Unis : la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Cinéaste prolifique, il fait partie du gotha américain de ces dernières décennies. C’est l’une des figures clés du nouvel Hollywood des années 70. Il faut noter que dès son premier film, Martin Scorsese a mis en place les éléments qui marqueront l'ensemble de sa filmographie. Il affiche clairement son respect pour John Ford, son attachement au néoréalisme italien mais surtout à la Nouvelle vague qui influence son œuvre de jeunesse. Tout comme les réalisateurs français, il veut ancrer ses personnages dans un contexte bien réel. Inutile de remarquer qu’il est très difficile de faire le tour d’un cinéaste aussi généreux dans l’effort, dense et inventif, d’en relever également toutes les thématiques qu’il a abordées avec seulement cinq films au programme. Il reste à souhaiter que les spectateurs soient au rendez-vous car le cycle mérite amplement d’être suivi.



Mohamed B.