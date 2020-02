Arts plastiques, Hamri Abdelkrim et Hamdad Sid Ahmed Ã  la galerie Mohamed-Racim : LumiÃ¨res de sable et autresâ€¦

Reproduire, par le biais de l’art pictural, les scènes et types dans les villes, villages et campagnes de notre vaste Algérie, c’est, pour ainsi dire, «mesurer» indirectement l’impact de l’évolution sociale, culturelle, économique, voire technologique sur notre pays.

D’emblée, serions-nous tentés de penser, nos deux artistes ont du «promener» leur «chevalet» -ou tout au moins leurs pinceaux- un peu partout à travers le territoire national et ce, afin de montrer combien notre pays est riche de ses multiples facettes, soient-elles d’ordre culturel, historique ou géographique. Pour cette exposition donc, on n’ira pas jusqu’à se remémorer cette citation fournie par le géographe Yves Lacoste : «La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre». Car d’emblée, certes, l’idée peut paraitre incongrue, tant les paysages, scènes et types semblent sereins, voire sophistiqués et éloignés de toute notion belliciste. Pour leur part, les constructions en bord de mer ou en campagne montrent bien, s’agissant de certaines d’entre elles, la longévité des édifices de type colonial.

Ces constructions suggèrent que l’histoire des paysages est jalonnée par les civilisations qui se sont succédées sur notre sol. Tout au long des conquêtes romaine et arabe, les nouveaux sites urbains sont nés, en effet, près des grandes villes et tout au long des oueds. On recherche alors les pentes et les coteaux escarpés, et aussi

-pourquoi pas- les fraiches oasis de notre inégalable Sahara. «Montrer combien notre pays est riche de ses multiples facettes» Or, pas de paysage, pas de scène et type, pas de portrait sans règle du jeu, sans convention. Depuis le code Hamourabi jusqu’aux lois d’arrachage et de replantation de certaines espèces végétales comme la vigne, les paysages, scènes et types sont ce que la réalité nous donne à voir aujourd’hui : Ils ont, cependant, été «(re)façonnés» par nos deux artistes selon leur façon respective d’appréhender cette réalité -chacun à sa manière bien entendu- dans une sorte de démarche de prestige, destinée à accréditer l’idée que notre pays est multidimensionnel ; ce qui, bien évidemment est d’une implacable vérité.

L’exposition des travaux de Hamri Abdelkrim et Hamdad Sid Ahmed devient alors lieu de dialogue avec le spectateur. Mais de rupture en même temps. Car nous avons-là, dans un espace dialectique subtil, tenu tout entier sur le vibrato de la couleur, une diversité où l’authenticité abonde quant aux décors. Pour tout dire une nature morte plus proche de la vraie, ainsi qu’une une figuration plus vraisemblable. Exposition visible jusqu’au 26 février 2020 à la galerie Mohammed Racim, avenue Pasteur, Alger.

Kamel Bouslama