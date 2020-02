Grand angle : Un sommet de plus ?

Un nouveau sommet réunira le 5 mars prochain les dirigeants turc, russe, français et allemand. L’annonce a été faite par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Au menu de cette nouvelle rencontre quadripartite, lancée par le président français et la chancelière allemande, figure la situation dans la province d’Idleb. Les quatre dirigeants vont discuter et tenter d'arrêter les combats et la crise humanitaire en cours dans cette province. Mais d’ici ce sommet, il est certain que les combats en cours dans ce grand bastion du pays, qui échappe encore à Damas depuis 2012, vont se poursuivre, aggravant ainsi la situation humanitaire, déjà au plus mal, des civils. Mais pour Damas, la reconquête d’Idleb est un enjeu essentiel, d’autant que ce bastion du nord-ouest est dominé par des terroristes et des factions rebelles. Les Syriens, soutenus par les Russes, sont décidés à sauvegarder l’intégrité territoriale et la souveraineté sur l’ensemble du territoire, estimant être dans leur droit, et refusent ainsi de céder aux menaces turques. Mais parce que cette région, rappellera un spécialiste du monde arabe , «est aujourd’hui protégée par la Turquie, suite à un accord passé entre la Turquie et les Russes en septembre 2018, assurant à la Turquie la sanctuarisation de la région d’Idleb, et en même temps permettant aux Turcs d’avoir des postes d’observation dans cette région », la situation n’en est que plus complexe. Ankara, qui menace d'une offensive imminente à Idleb après que ses forces eurent été attaquées par l'armée régulière syrienne, a donné à Damas jusqu'à la fin du mois pour faire revenir ses troupes sur ses positions antérieures. Mais Erdogan sait pertinemment que Damas ne tiendra pas compte de sa menace. D’où sa demande adressée au président Poutine d'intervenir pour persuader Damas de cesser son offensive, estimant par ailleurs que « la solution serait de revenir aux accords signés à Sotchi en 2018. Cette évolution de la situation exacerbe la crainte d’une confrontation entre Syriens et Turcs. L’initiative diplomatique prise par la France et l’Allemagne vise à éviter le pire. C’est pourquoi, il faut espérer que ce sommet n’en soit pas juste un de plus consacré à un des nombreux segments du conflit syrien.

Nadia K.