Situation Ã  Idleb (Syrie) : Erdogan annonce un sommet avec les dirigeants russe franÃ§ais et allemand

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé, samedi dernier, la tenue d'un sommet le 5 mars avec les dirigeants russe, français et allemand pour évoquer la situation dans la province d'Idleb, dernier bastion des terroristes dans le nord-ouest de la Syrie. «Nous allons nous réunir le 5 mars», a déclaré M. Erdogan dans un discours télévisé, après des discussions téléphoniques, vendredi dernier, avec le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel, pour évoquer la tenue d'un sommet quadripartite sur la Syrie afin de tenter d'arrêter les combats et la crise humanitaire en cours. Le président turc n'a pas précisé où devrait se tenir ce sommet. La Russie s'est opposée mercredi dernier à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une déclaration réclamant une cessation des hostilités et le respect du droit international humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie, proposée par la France.

Sur le terrain, l'armée syrienne a mis en garde, samedi dernier, les pays étrangers contre la violation de l'espace aérien syrien, déclarant qu'elle la traiterait comme une «agression étrangère». «Les défenses aériennes ont reçu l'ordre de se préparer à ouvrir le feu sur tout avion de guerre étranger violant l'espace aérien syrien», a déclaré l'armée dans un communiqué. «Tout avion de guerre qui s'infiltrerait dans l'espace aérien syrien serait traité comme une cible hostile... Il serait poursuivi et détruit une fois découvert», prévient le communiqué. L'avertissement intervient alors que la Turquie a affirmé, jeudi, que ses frappes aériennes ont tué 50 soldats syriens dans le nord de la Syrie.

R. I.