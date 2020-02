Le Nigeria rÃ©affirme son soutien au droit Ã  l'autodÃ©termination au Sahara occidental

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a réitéré la position ferme de son pays sur la juste cause du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination. Cela est survenu lors de la réception du ministre nigérian, au siège de son ministère, à l'ambassadeur de la République sahraouie sortant, Malainin Sidig selon l'agence de presse sahraouie SPS. La réunion a abordé, selon la même source, «les développements de la question du Sahara occidental aux niveaux international et africain, les différents aspects de la coopération et les moyens de développer les relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères». Pour sa part, au nom du gouvernement et du peuple de la République sahraouie, l'ambassadeur a salué l'accompagnement et le soutien historique de l'Etat et du peuple nigérians au peuple sahraoui dans sa lutte. Il est à noter qu'à l'image du fort soutien à la cause sahraouie au niveau politique dans ce pays africain, le Nigéria dispose d'un vaste mouvement de solidarité qui comprend plusieurs organisations pour soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte pour la libération et l'autodétermination.