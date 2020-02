Barrage de la Renaissance : Accord imminent ?

La «guerre» de l'eau, qui envenime depuis des années les relations entre les Etats du fleuve mythique en l'occurrence le Nil, est en passe de se calmer. Le cycle des négociations entamé depuis quelques mois sous les auspices de Washington devra permettre de sceller un accord final d'ici fin février.

C'est dans ce contexte d'apaisement que le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a estimé que l'accord sur le barrage de la Renaissance, construit sur le Nil, ouvrira de vastes horizons de coopération et de développement conjoint entre les pays riverains du Nil (Egypte, Ethiopie, Soudan). En rencontrant l'envoyé spécial du Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn au Caire les deux parties ont affiché une sérénité effaçant ainsi une crispation qui s'est installée durant des années de discussions ministérielles difficiles entre les trois pays. «L'accord ouvrira de vastes horizons de coopération, de coordination et de développement conjoint entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan et marquera une nouvelle étape dans le développement des relations entre ces pays», a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Rady, dans un communiqué, soulignant qu'il «devrait maintenir l'équilibre des intérêts entre toutes les parties». L'Ethiopie, pays en amont du bassin du Nil, a commencé à construire son grand barrage hydroélectrique en 2011 sur le Nil bleu, tandis que l'Egypte, pays en aval, s'inquiète que le barrage puisse affecter sa part annuelle de 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil. Le Soudan, qui à l'instar de l'Egypte, est également en aval du bassin, voit les bénéfices qu'il pourra tirer de la construction du barrage malgré les inquiétudes égyptiennes. La mise en eau du réservoir, dont la capacité totale est de 74 milliards de mètres cubes, pourrait prendre plusieurs années, c'est néanmoins la lenteur de cette opération que privilégie l'Egypte pour éviter les effets négatifs d'une pénurie de la ressource, un point essentiel de leurs discussions. Le barrage devrait produire plus de 6.000 mégawatts d'électricité et devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique une fois terminé. On est donc bien loin maintenant du degré suprême de tension entre Addis Abeba et le Caire. En Octobre 2019, la crise était à son paroxysme. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, affirmait clairement, à l'époque, son intention de recourir à tous les moyens pour défendre les intérêts de son pays. «S’il y a besoin d’aller à la guerre, nous pouvons mobiliser des millions d’hommes» avant de se ressaisir et de préciser que la guerre n’était « dans l’intérêt d’aucun de nous », ni de l’Éthiopie ni de l’Égypte. Les mécanismes en cours d'élaboration feront de l’eau un facteur d’unification et le Nil, cet espace de paix et havre du développement.

M. T.