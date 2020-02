Tennis, Tournoi international ITF juniors dâ€™Alger : DÃ©faite de Matis Amier en finale

L'Algérien, Matis Amier, s’est incliné face à l'Espagnol Pena Perez, tête de série N.1, en deux sets (6-4, 6-4), en finale du tournoi international ITF juniors d’Alger, clôturé samedi dernier au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Devant un adversaire coriace, Amier a livré une grande bataille dès les premiers points du premier set. Mené au score (4-1), il réussi à égaliser à 4 partout, mais Perez a eu le dernier mot en remportant le premier set (6-4).

Au second set, l’Algérien a essayé de prendre l’avantage à plusieurs reprises mais sans résultats face au favori du tournoi qui a fini par s’imposer (6-4).

«Je tiens à féliciter mon adversaire qui mérite sa victoire, c’est un joueur qui ne commet pas beaucoup de fautes. Il était bien concentré même dans les moments difficiles de la partie. Il faut avouer que c’est un peu dur de perdre en finale, surtout que le score était serré. Maintenant, je vais me reposer un peu avant d’enchaîner avec le deuxième tournoi dès lundi (aujourd’hui) à Hydra», a indiqué à la presse, Amier, à l'issue de la finale.

Pour sa part, le vainqueur espagnol n’a pas caché sa joie tout en exprimant sa satisfaction des conditions du déroulement du tournoi : «Je suis très heureux d’avoir remporté ce tournoi dont le niveau technique était très bon. Je tiens à féliciter Amier qui a joué une très bonne finale surtout lors du premier set. Je saisis cette occasion pour féliciter les

responsables du tournoi pour l'excellente organisation».

Chez les filles, le sacre est revenu à la Britannique, Millie Mae Matthews, tête de série N.7, qui s’est imposée devant la Marocaine, Selma Abdellaoui Maane, sur le score (6-3), (6-7), (7-6) dans un match qui a duré près de quatre heures. «C’est mon premier sacre dans un tournoi international ITF juniors. La finale était très compliquée et mon adversaire s’est donnée à fond ce qui a rendu ma tâche difficile. J'espère réaliser le même parcours à Hydra et pourquoi pas remporter un second titre». En double garçons, le Chypriote, Andreas Chapides, et l'Espagnol, Hugo Salmeron, ont remporté vendredi dernier le titre après leur succès devant le duo composé du Français, Marceau Derache, et du Sud-Africain, Wilem Roosenschoon, par deux sets à zéro (6-4),(7-6). Chez les filles, le sacre est revenu à la Française, Lea Bathellier, et la Britannique, Nora Khediri, têtes de série N.2, aux dépens des Marocaines, Selma Abdellaoui Maane et Sonia Benlhassen sur le score (1-6), (6-4) (12-10). La cérémonie de remise des prix aux lauréats a été rehaussée par la présence de Noureddine Morceli, secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite et Mustapha Lahbiri, ancien directeur général de la Sûreté nationale. Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT) sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la Fédération internationale detennis (FIT), ce tournoi a regroupé 64 athlètes issus de 23 pays dans les tableaux finaux. Ce rendez-vous classé en grade 5 sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu à Alger aussi, respectivement auTennis Club d'Hydra (du 22 au 29 février) et au Tennis Club de Ben Aknoun (du 1er au 7 mars).