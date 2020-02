Boxe / Tournoi prÃ©olympique : Flissi en quarts de finale

Le boxeur algérien Mohamed Flissi (52 kg) a composté son billet pour les quarts de finale du Tournoi préolympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal), en s'imposant devant le Congolais, Ilunga Kabange Doudou. Flissi sera opposé au Namibien Thomas Nestor Mekondj pour le compte des quarts de finale prévus demain. Un peu plus tôt, les Algériens Imane Khelif (60 kg) et Younès Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant, respectivement, l'Ougandaise Rebecca Among et l'Angolais Daniel Eduardo Zola.

Toujours pour le compte des 8es de finale, Yahia Abdelli (63 kg) devait affronter dans la soirée le Botswanais Seitshiro Kabo Collen. Aujourd’hui, Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était qualifiée pour les quarts de finale en battant la Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro, sera opposée à la Botswanaise Kenosi Sadie. En revanche, l'Algérienne Sara Kali a été éliminée en 8es de finale des 69 kg, après sa défaite aux points contre l'Ivoirienne Sedja Sanogo.

Le tournoi préolympique de Dakar, qualificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon), se poursuivra jusqu'au 29 février, en présence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames).

A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.