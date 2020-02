Chanegriha aux Emirates Arabes: Promouvoir la coopÃ©ration bilatÃ©rale notamment dans le domaine de l'industrie militaire

Le Général-Major Saïd Chanegriha , Chef d'Etat-Major de l'ANP par Intérim, s’est entretenu Dimanche aux Emirates Arabes, avec Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Présidentielles de l’Etat des Emirats Arabes Unis. « Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération entre les armées des deux pays, notamment dans le domaine des fabrications militaires qui a connu un développement remarquable, et qui constitue un modèle de réussite pour la coopération entre les deux pays frères » a indiqué le MDN dans un communiqué.

En effet, le Général Major Chanegriha a entamé, le 22 février une visite aux Emirats Arabes Unis, pour prendre part à la 4e édition de l’exposition «UMEX-2020» des systèmes télécommandés et à l’activité «simTEX-2020», des systèmes de simulation et d’entraînement, organisée du 23 au 25 février 2020 à Abou Dhabi et cela sur invitation du Général de Corps d’Armée Hamad Mohamed Thani Al-Romaithi, Chef d’Etat-Major des Forces Armées Emiraties.

Le Général-Major et à son arrivée à l’Aéroport d’Abou Dhabi, a été reçu par le Général-Major Fares Al-Mazrouïe, Ministre d’Etat, Conseiller des Affaires Présidentielles de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

Avant l’ouverture de l’exposition, le Général-Major a été reçu officiellement au siège du Commandement de l’Etat-Major Général des Forces Armées Emiraties, par le Général de Corps d’Armée Hamad Mohamed Thani Al-Romaithi, Chef d’Etat-Major des Forces Armées Emiraties, où il a écouté les hymnes nationaux des deux pays et a passé en revue quelques formations des Forces Armées Emiraties qui lui ont rendu un salut d’honneur, pour co-présider, ensuite, aux côtés de son hôte une séance de travail en présence d’un nombre d’Officiers de l’Armée Emiratie et des membres de la délégation algérienne accompagnant Monsieur le Général-Major, pendant laquelle les deux parties ont examiné les domaines de coopération entre les deux Armées et les horizons de sa promotion, au service des intérêts communs des deux pays frères. A cette occasion, le Général-Major a transmis à son homologue émirati les salutations des personnels de l’Armée Nationale Populaire aux personnels des Forces Armées Emiraties.

A l’issue et au palais des expositions, le Général-Major était à la tête des Chefs des délégations reçues par le superviseur de cette cérémonie, Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Présidentielles de l’Etat des Emirats Arabes Unis, à qui Monsieur le Général-Major a transmis les salutations de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, qui tient énormément à promouvoir la coopération fraternelle entre les deux pays, à la hauteur des aspirations des deux peuples frères.

Ensuite, le Général-Major a visité, en compagnie de Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane les différents pavillons de l’exposition.Le Général-Major a eu une rencontre officielle avec Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, Vice-président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Présidentielles de l’Etat des Emirats Arabes Unis, en présence, pour la partie algérienne, de l’Ambassadeur algérien à Abou Dhabi, et de l’Attaché de Défense ainsi que des membres de la délégation accompagnant le Général-Major, et pour la partie émiratie, du Général-Major Farès Al-Mazrouïe, Ministre d’Etat, Conseiller des Affaires Présidentielles des Emirats Arabes Unis, de Souhil Al-Mazrouïe, Ministre de l’Industrie et de l’Energie et de Mohamed Ahmed Al-Baouardi, Secrétaire d’Etat des Affaires de Défense. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération entre les armées des deux pays, notamment dans le domaine des fabrications militaires qui a connu un développement remarquable, et qui constitue un modèle de réussite pour la coopération entre les deux pays frères.

Redaction Web