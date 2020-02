Noureddine Morceli, secrÃ©taire d'Ã©tat chargÃ© du sport d'Ã©lite : Â« Nous allons fournir tous les moyens pour l'Ã©panouissement du sport algÃ©rien Â»

Le secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite, Noureddine Morceli, a assuré hier à Alger, que le sport algérien allait bénéficier de tous les moyens nécessaires à son épanouissement pour honorer l'emblème national dans les compétitions internationales. «Nous allons fournir tous les moyens pour l'épanouissement du sport algérien, car la réussite de notre jeunesse et de notre sport est celle de l'Algérie», a déclaré Morceli en marge de la cérémonie de clôture du tournoi international ITF juniors au Tennis club de Bachdjerrah.

«Nous allons soutenir toutes les disciplines sportives pour honorer l'emblème national lors des prochaines compétitions internationales, notamment les jeux Olympiques 2020, les Jeux méditerranéens d'Oran en 2021 ainsi que les jeux Olympiques de 2024. Toutes ces perspectives sont inscrites dans notre programme», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite est également revenu sur le parcours de l'Algérien Matis Amier, qui s’est incliné en finale du tournoi de Bachdjerrah face à l'Espagnol Pena Perez, tête de série N.1, en deux sets (6-4, 6-4) et la consécration d'Ines Bekrar au Championnat d'Afrique juniors, disputé en Afrique du Sud. «Amier a montré beaucoup de qualités, malgré la défaite en finale. Je suis convaincu qu'il a un avenir prometteur et pourra être parmi les meilleurs joueurs au monde. La consécration des jeunes talents est synonyme de la réussite du sport algérien», a-t-il estimé. «Nous allons fournir tous les moyens afin d'accompagner ces deux jeunes talents dans leur carrière afin qu'ils puissent s'illustrer dans les grands tournois», a-t-il promis.