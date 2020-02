RÃ©union des ministres de la SantÃ© de l'UA : Les prÃ©cautions contre le COVID-19 Ã  lâ€™ordre du jour

Les ministres africains de la Santé se sont réunis hier au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, capitale éthiopienne, pour discuter d'une stratégie continentale de préparation et d'intervention face à l'épidémie de COVID-19. Cette réunion a été l'occasion de discuter et de convenir d'une stratégie continentale pour mieux se préparer et répondre à tout nouveau cas du virus sur le continent.

Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) de l'UA a déclaré la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, que des efforts accrus sont en cours pour se préparer à toute propagation potentielle du COVID-19.

Ouvrant officiellement la réunion, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, a déclaré que sa commission avait pris diverses mesures et engagé les Etats membres à apprendre à évaluer leur préparation à l'épidémie.

Soulignant le bon partenariat forgé entre l'Afrique et la Chine, M. Mahamat a réaffirmé la solidarité et le soutien de l'UA à la Chine dans cette épreuve. «Nous avons mis en place un groupe de travail en Afrique pour coordonner la préparation à travers le continent. Ce groupe de travail est dirigé par des représentants des Etats membres dans cinq domaines prioritaires : surveillance, prévention et contrôle des infections dans les établissements de santé, gestion clinique des personnes touchées par le COVID-19, communication sur la crise et enfin engagement à apporter le bon diagnostic selon le sous-type détecté en laboratoire», a-t-il déclaré.

Affirmant que la Chine a toujours soutenu l'Afrique en période d'épidémie, M. Mahamat a salué les mesures prises par la Chine pour soutenir les pays africains en période de difficultés.

Cette réunion vise également à partager des connaissances et des informations sur les médicaments, vaccins et essais cliniques expérimentaux actuellement appliqués pour le contrôle du coronavirus.

Les ministres devraient discuter et s'entendre sur une approche commune pour accueillir les étudiants et citoyens africains qui cherchent à rentrer de Chine.

Dans son discours vidéo à la réunion, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, s'est félicité de la baisse du nombre de nouveaux cas en Chine.

L'épidémie a fait plus de 2.200 morts et a contaminé plus de 75.000 personnes en Chine et plus de 1.100 ailleurs dans le monde.