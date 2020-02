Le Chef de lâ€™Etat prÃ©side aujourdâ€™hui une rÃ©union du conseil des ministres : Plusieurs dossiers Ã  lâ€™ordre du jour

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des ministres dont l'ordre du jour comprend nombre de dossiers concernant plusieurs secteurs, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le Conseil examinera «plusieurs dossiers inhérents au projet de loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, à l'état du foncier industriel et à la gestion des zones industrielles, aux perspectives de relance et de développement des activités culturelles, de la production culturelle et de l'industrie cinématographique, aux jeunes et aux sports ainsi qu'au tourisme et à l'artisanat. Le Conseil des ministres examinera également un exposé sur «la stratégie de communication gouvernementale», ajoute la même source.