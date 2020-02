Commentaire : Mobilisation

Né des suites des appels anonymes lancés sur facebook, le Hirak du 22 février 2019 a réussi là où beaucoup de mouvements populaires ont échoué. S’inscrire dans la durée.

Il faut admettre qu’au départ rien ne présageait d’une telle longévité pour un mouvement de contestation dont l’objectif premier était de faire barrage au 5e mandat de Bouteflika qui s’annonçait dramatique pour l’avenir du pays. Tel un seul homme, le peuple algérien est sorti dans la rue pour dire non à cette mascarade. La suite, tout le monde la connaît. Du refus de ce mandat de trop, les événements se sont vite accélérés et la forte mobilisation citoyenne est parvenue finalement à faire sauter le verrou d’un régime qui se permettait, 20 ans durant, tout. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reconnaît que le Hirak a sauvé l’Etat algérien de l’effondrement. C’est dire que la maturité et la prise de conscience du peuple ont été salvatrices pour notre pays.

Une année plus tard, le Hirak est toujours là, ne prenant aucune ride. Qui l’aurait cru ? Peu de personnes ont misé un sou sur cette fabuleuse mobilisation qui a laissé perplexe les plus grandes démocraties occidentales. Les centaines de milliers de manifestants ont battu le pavé 53 vendredis de suite, inlassablement. Ils ont investi les rues de toutes les villes du pays et continué le combat pour une Algérie nouvelle. Pour une nouvelle République dans laquelle, les Algériens se réconcilient avec leur pays.

Pacifistes jusqu’au bout, les Hirakistes ont forcé le respect du monde entier. Une année durant laquelle, aucune goutte de sang n’a été versée, aucune vitre n’a été brisée, au grand dam des apprentis sorciers qui prévoyaient des lendemains sanglants et dramatiques. Les citoyens ont su donner une image d’une Algérie pacifique et d’un peuple civilisé. Déterminés comme jamais, ils ont maintenu le cap. Chaque vendredi, outre les mardis de manifestations estudiantines, ils remettaient ça, défiant la pluie, il est vrai très rare, le jeûne du Ramadhan ou la canicule de l’été. Peu importe les conditions climatiques ou les développements de la scène politique, l’essentiel était de marquer sa détermination. Et Dieu sait que ce territoire est vaste.

S. A. M.