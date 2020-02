Nouvelle gouvernance : Le rÃ´le de la communication institutionnelle

Depuis la présidentielle de décembre dernier, la communication institutionnelle connaît un essor et une grande transformation. Négligé et abandonné auparavant, ce segment important dans la gestion des affaires publiques est réhabilité et organisé autour des structures dont les missions sont clairement définies.

Dès son investiture, le président de la République a décidé d’introduire de nouvelles traditions dans la communication institutionnelle rompant totalement et radicalement avec les anciennes méthodes.

Le chef de l’Etat communique et informe le peuple sur toutes les questions d’intérêt national. C’est là, une véritable et profonde nouveauté et une transformation radicale donnant plus de clarté et de visibilité à la démarche des pouvoirs publics à tous les niveaux de responsabilité.

Aussi, force est de relever qu’en optant pour cette forme de communication, c’est le pari de la transparence qui est gagné permettant ainsi au citoyen de tout connaitre sur les projets, actions et décisions de l’Etat. Un choix d’une portée pédagogique, politique et stratégique fort important dans la conduite et la gestion des affaires du pays dans la phase actuelle.

La nouvelle approche en matière de communication s’articule autour de plusieurs axes qui fondent les principes d’une démarche qui privilégie le langage de franchise, de vérité et de transparence en matière de la gestion des affaires de l’Etat.

Outre la réhabilitation de la fonction de porte-parole au niveau de la présidence de la République et du Gouvernement, le chef de l’Etat a décidé de rencontrer régulièrement les responsables des organes de la presse, ce qui constitue une démarche novatrice. En décidant de la diffusion de ces rencontres, le président de la République fait le choix de parler directement au peuple, lui faire part de sa vision sur des questions qui l’intéresse en premier lieu.

L’occasion aussi pour le premier magistrat du pays d’expliquer ses projets et une forme de communion s’installe peu à peu entre les citoyens et les institutions permettant le rétablissement de la confiance entre le gouvernement et le peuple. Cette démarche favorise l’apaisement et la sérénité, deux éléments nécessaires pour le projet d’édification de la nouvelle République. En plus de la transparence, cette démarche va mettre fin aux rumeurs propagées, un des facteurs qui provoque la déstabilisation dans la société.

S’agissant du secteur de la presse, le ministre de la Communication qui assure également la fonction de porte-parole du gouvernement a entrepris des actions pour réorganiser et restructurer le secteur durement affecté par la crise. Une réflexion est actuellement engagée pour établir un diagnostic juste et réel. D’importantes réformes en cours de gestation et de maturation sont prévues et attendues dans les mois à venir pour donner un nouveau souffle au secteur.

M. Oumalek