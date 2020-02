Moussa Touati, prÃ©sident du FNA : Consulter le peuple sur le choix du rÃ©gime politique

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé, hier depuis Ouargla, « pour la consultation du peuple sur le régime politique à adopter» dans la révision de la Constitution, pour consacrer le principe de sa souveraineté. S’exprimant à l'ouverture d’une conférence régionale des secrétaires du FNA des wilayas d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Biskra et Illizi, M. Touati a souligné qu'«il appartient d’élaborer une constitution issue du choix du peuple et sa consultation sur le régime politique à adopter». Il a indiqué, à cet égard, que sa formation politique «ne peut s’abstenir de la participation à l’élaboration de la Constitution dans l’intérêt national et pour concrétiser les valeurs qu’elle a toujours défendues, qui consistent à rendre la souveraineté au peuple», a-t-il dit. Estimant que «le règlement des problèmes en suspens est un facteur de cohésion entre les Algériens, permettant la relance socio-économique et scientifique», M. Moussa Touati a soutenu que «le peuple aspire, à travers le Hirak pacifique, de lutter contre le favoritisme et de consacrer les mêmes droits et devoirs à tous les Algériens». Le président du FNA a indiqué, par ailleurs, que «l’Algérie qui compte de nombreuses jeunes compétences gagnerait à disposer de grandes universités à même de contenir et promouvoir ces capacités et de réduire leur fuite vers l’étranger».