Fawzi Rebaine, prÃ©sident dâ€™AHD 54 : Le Hirak est une valeur ajoutÃ©e

Le président d’AHD 54, Ali FawziRebaïne, a affirmé, hier à Constantine, où il a tenu une rencontre avec les militants du parti au niveau de la salle El Amid de Bab El Kantara, que le mouvement populaire est «une valeur ajoutée» pour le pays. «Le Hirak est une bénédiction, et les réformes que, personnellement je souhaite voir venir dans les meilleurs délais, ne seront que la résultante du mouvement pacifique enclenché le 22 février passé», a-t-il soutenu. Et d’ajouter que «les revendications du Hirak sont l’instauration de l’État de droit et de la justice. Cet élan n’est ni anarchique ni partisan. Il démontre que la société est saine et qu’elle est pourvue d’une vision claire qui protège l’État». Commentant les concertations initiées par le président de la République autour de la nouvelle Constitution,

M. Rebaïne a déclaré qu’«il y a des dispositions fondamentales, à l’image de celles sur l’alternance au pouvoir, l’indépendance de la Justice, ou encore de la Banque centrale, qui constituent des priorités pour notre parti». «Il y a aussi, dira-t-il, la nécessaire réforme de l’économie nationale, et particulièrement le volet de la sécurité alimentaire, lié à l’agriculture et aux industries de transformation». Enfin, le président d’Ahd 54 a souligné la réhabilitation impérative des institutions de la République, telles la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, dans la mesure où «il faut qu’un minimum de garanties soit réuni avant d’évoquer le sujet des libertés». Des libertés qui, selon lui, doivent être «absolues et affranchies de toutes les formes de pression, qu’elles soient sociales, économiques, ou politiques», de manière à ce que les partis et la société civile puissent jouer leur rôle de contre-pouvoir.

I. B.