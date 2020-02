Filali ghouini, prÃ©sident du Mouvement El Islah : Consolider lâ€™Ã©tat de droit

L’institution du 22 février journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, «consolide la volonté de renouvellement des valeurs de l’Etat de droit», a affirmé, hier à Biskra, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini. Animant une rencontre du conseil régional de coordination de son parti à la maison de la culture Ahmed-Rédha-Houhou, Ghouini a souligné que sa formation «adhère à la décision du président de la République de décréter cette date comme journée nationale, car cette dernière, a-t-il estimé, appartient à tous les Algériens aspirant au développement effectif du pays et aux libertés et reflète la cohésion entre le peuple et l’armée qui accompagne cette marche du peuple». Le président d’El Islah a salué les réalisations du Hirak populaire qui a affirmé la souveraineté du peuple par le processus électoral qui a conduit à un président légitime capable de concrétiser les revendications des Algériens, et a rappelé que son parti a été par sens du devoir national en tête des artisans du succès des élections. M. Ghouini a relevé que «nul ne conteste la nécessité d’opérer la relance de l’économie du pays pour sortir de la crise et les discussions engagées par le Président montrent son respect pour ses engagements». L’intervenant a estimé également «nécessaire de concrétiser la justice nationale, notamment dans les impôts par l’amendement de la loi de finances 2020 et de réorienter les dispositifs de soutien social pour mieux toucher les catégories ciblées». Ghouini a appelé dans son allocution de 45 minutes à associer les syndicats, notamment ceux à large représentativité, aux réunions de la Tripartite pour associer tout le monde à la prise de décision et à l’élaboration des politiques et programmes. La rencontre du conseil régional de coordination du parti El Islah a regroupé les présidents des bureaux de 15 wilayas dont Ghardaïa, Ouargla, Tamanrasset, El Oued, Illizi et Biskra.