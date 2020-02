Abderrazak Makri, prÃ©sident du MSP : Â«La stabilitÃ© politique est la concrÃ©tisation de la souverainetÃ© populaireÂ»

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a appelé, hier, à «l'organisation d’élections législatives transparentes», seules à même de donner un prolongement concret aux «discours sur la lutte contre la corruption». Lors de la première rencontre régionale avec les cadres du parti de huit wilayas du Centre du pays, le leader du MSP a souligné que sa formation «apprécie énormément les assurances du président de la République au sujet de l'organisation des législatives à la fin de cette année». A l’occasion, il lance un appel «pour garantir l'impartialité» lors des prochaines élections dans l'objectif, dit-il, «d’assurer une course électorale équitable». Aux formations politiques, Makri appelle à une concurrence électorale «loin des complots», ce qui permettra de faire émerger les compétences, car, soutient-il, «la faiblesse du pays réside également dans la faiblesse des organismes et institutions intermédiaires». «Le président de la République considère que la puissance de notre pays réside dans la force des ses institutions. Cela doit se concrétiser réellement», a-t-il affirmé. Le président du MSP a, par ailleurs, mis en garde contre «les signes avant-coureurs de la fraude préalable aux législatives», exprimant ses inquiétudes concernant les listes électorales. «L'Autorité indépendante de surveillance des élections doit fournir des éclaircissements sur cette question», a-t-il indiqué. Makri propose à cet effet de recourir au vote électronique pour «assurer la transparence des élections et faire barrage à tous ceux qui veulent accéder à la scène politique par la fraude, le trucage et la tricherie».

« C'est le seul moyen pour bâtir l'Algérie nouvelle et accorder davantage d'écho à la volonté populaire exprimée par un Hirak formidable, pacifique et souverain», a-t-il ajouté. Une occasion pour lui d'appeler les Algériens «à faire le bilan et l'évaluation du mouvement, une année après le déclenchement de la révolte de contestation».

A ce propos, le président du MSP a affirmé que «le sursaut populaire a permis de bloquer la marche vers un cinquième mandat, de réaffirmer la souveraineté populaire, de refuser l'ingérence étrangère, dessinant ainsi les belles images de la cohésion populaire». Il indiquera que son parti était le premier «à avoir subi la pression de l'ancien régime pour l'intimider et lui refuser le droit d'exprimer son opposition aux tentatives d'imposer le statu quo, et ce, depuis 2014, lors du passage en force du quatrième mandat».

Makri a affirmé que son parti «avait refusé à l'époque de voir transférer le pouvoir aux oligarques», se félicitant que «le peuple ait décidé de prendre son destin en main et de renvoyer les représentants corrompus du régime là où il faut». Pour lui, la stabilité politique est «la condition sine qua non» pour le développement économique de l’Algérie. «C'est pourquoi, souligne-t-il, notre pays a aujourd'hui besoin plus que jamais d'un consensus». «Nous espérons voir se constituer un gouvernement de consensus national afin d'entamer le processus des réformes et du décollage économique», a-t-il indiqué, expliquant que son parti a refusé de s'exprimer sur le plan d'action du gouvernement, «à cause de l'absence d'une vision claire sur les sources de financement des projets» économiques inscrits.

Tahar Kaidi