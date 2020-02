M. Azeddine Mihoubi, SG du RND par intÃ©rim : Le Hirak a redÃ©fini les bases de la pratique dÃ©mocratique

Le Rassemblement national démocratique (RND) a célébré, hier, son 23e anniversaire. En cette occasion, une cérémonie a été organisée au siège de cette formation politique, en présence d’un nombre important de cadres et de militants du parti.

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, M. Azeddine Mihoubi, SG du RND par intérim, a mis en avant le fait que l’événement coïncide cette année avec le premier anniversaire du mouvement populaire qui a «redéfini les bases de la pratique démocratique». M. Mihoubi qualifiera le 22 février, date de lancement du Hirak, de moment «important et décisif » dans l’histoire du pays et insistera sur le fait que c’est «grâce au Hirak, qui célèbre son premier anniversaire, que l’Algérie connaît actuellement un changement radical, à travers une redéfinition des bases de la pratique démocratique par la consécration du principe d’application des articles 7 et 8 de la Constitution». M. Mihoubi, tout en soulignant que son parti a réagi de manière spontanée avec le Hirak, notera toute l’importance de s’adapter aux changements revendiqués par le mouvement populaire. Un hommage des plus appuyés a été ensuite rendu à l’Armée nationale populaire et à son Haut Commandement pour avoir «accompagné vite et bien» le Hirak, par l’instauration d’un climat de confiance, à même de «prendre en charge toutes les revendications du mouvement populaire, qu’elles soient d’ordre politique ou institutionnel», dira M. Mihoubi. S’exprimant longuement sur les bienfaits du Hirak, l’orateur fera remarquer que des familles entières sont sorties le 22 février pour alerter sur une situation de déliquescence, alors marquée par une fragilité extrême sur plus d’un plan. Parmi les points importants relevés, lors de cette rencontre, figurent notamment l’impératif de rétablir la confiance entre les acteurs politiques, les citoyens et les institutions de l’Etat. M. Mihoubi a vivement salué, dans ce contexte, les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui convergent toutes vers l’optique du recouvrement de la confiance en notre société. Une confiance, soulignera-t-il, qui a été remise en cause, durant les années écoulées, «du fait de la mauvaise gestion». Au sujet du projet de révision de la Constitution, M. Azeddine Mihoubi a émis le souhait de voir cette dernière bénéficier du consensus requis. Il mettra à profit cette même occasion pour réitérer la disponibilité pleine et entière du parti qu’il dirige à participer au débat et au travail de concertation devant donner lieu à la première mouture de la Constitution révisée. M. Mihoubi n’a pas manqué d’émettre le vœu de voir la prochaine constitution «répondre aux aspirations des Algériens à construire des institutions fortes, combler toutes les lacunes et mettre fin aux différents dysfonctionnements». Revenant sur l’objet de la rencontre, le SG du RND par intérim se félicitera du chemin parcouru par son parti politique qui «est désormais sur de bons rails», a-t-il assuré.

L’autre question abordée, lors de cette rencontre avec les cadres et militants du parti et la presse nationale, a trait à l’événement attendu les 18 et 19 mars prochain, en l’occurrence le congrès extraordinaire «devant réunir pas moins de 1.400 militants». M. Mihoubi a soutenu que le RND est une force politique avérée et mis l’accent sur la nécessité de la conjugaison des efforts pour relever les défis. Il a, néanmoins, tenu à signaler qu’il est «inacceptable que certaines parties divisent le peuple entre pro-hirak et les autres». «L’Algérie est une et indivisible», a-t-il déclaré.

Soraya Guemmouri