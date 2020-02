Gestion de la mobilitÃ© universitaire : Rencontre internationale le 26 fÃ©vrier Ã  Oran

L'Université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) accueillera, mercredi prochain, la Conférence finale du programme international «Erasmus+ ICMED» dédiée à la gestion de la mobilité universitaire, a-t-on appris hier du chargé de la communication de cet établissement d'enseignement supérieur. La rencontre sera consacrée au programme intitulé «ICMED» (Mobilité internationale du crédit dans la région méditerranéenne) portant renforcement des capacités de l'enseignement supérieur à gérer les programmes de mobilité universitaire internationale, a précisé, à l'APS, Maamar Boudia. «La conférence sera l'occasion de discuter des défis futurs de la mobilité internationale du crédit (évaluation des unités d'enseignement) dans la région euro-méditerranéenne», a expliqué M. Boudia. Plusieurs enseignants et étudiants sont attendus à cet événement qui verra également la participation de recteurs des universités du pays, des représentants d'universités étrangères partenaires et des institutions de coopération internationale. «Cette journée permettra aux différentes parties prenantes d'échanger les meilleures pratiques, expériences et informations sur les programmes de mobilité internationale», a-t-on souligné.

«La Conférence sera précédée, mardi, par un atelier de formation de formateurs visant à renforcer les compétences des participants dans la gestion des programmes de mobilité internationale et de jouer, à leur tour, le rôle de formateurs au sein de leur université», a fait savoir le chargé de la communication de l'USTO-MB.