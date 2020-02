Salon du Hadj et de la Omra : Le coÃ»t du hadj sera connu dâ€™ici peu

Combien coûtera le Hadj 2020 ? La réponse à cette question sera donnée incessamment par les autorités compétentes, a révélé, hier, Youcef Azzouza, directeur général de l’Office national du hadj et de la omra (ONHO).

S’exprimant en marge de la clôture de la 5e édition du Salon du Hadj et de la Omra, organisé au palais des expositions des Pins Maritimes (Alger), il a indiqué que toutes les prestations relatives aux Hadj en matière d’hébergement, de restauration et de transport ont fait l’objet d’une contractualisation et assuré que les prix seront à la portée de nos pèlerins.

Youcef Azzouza a indiqué, à ce propos, qu’une commission ministérielle se réunira prochainement pour discuter de tout ce qui concerne la nouvelle saison du Hadj et prendre les décisions pour assurer les meilleurs services aux hadjis. Il a rappelé que le quota des pèlerins algériens, au titre de la saison du Hadj 2020, est porté à 41.300, contre 36.000, les années précédentes.

Concernant le Salon, le DG de l’ONHO a fait savoir que cette nouvelle édition a été marquée par une forte affluence de futurs hadjis et des citoyens qui souhaitent accomplir une Omra. «Les citoyens sont venus pour s’informer sur les prestations et autres procédures administratives liées au pèlerinage», a-t-il expliqué, soulignant l’importance de cette manifestation qui a drainé durant 5 jours un bon nombre de citoyens.

Pour rappel, cette 5e édition du Salon du Hadj et de la Omra a vu la participation de près de 60 agences de tourisme et de voyages accréditées et plusieurs opérateurs saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le transport.

Organisé sous le slogan ‘‘Ensemble pour se hisser aux normes de qualités en matière d’organisation du Hadj et de la Omra’’, cette édition a été une occasion pour les visiteurs de s’imprégner des prestations concernant le hadj et la omra et de s'enquérir des différentes procédures adoptées en la matière, ainsi que des services publics inhérents à l'organisation de ladite opération, outre les services proposés par les agences de tourisme et de voyages accréditées et activant dans ce domaine.

L’occasion a été, également, offerte au grand public pour assister à la formation pratique aménagé à l'accomplissement des rites du hadj et de la omra, à travers l'utilisation de maquettes et d'outils explicatifs.

Pour ce faire un espace a été aménagé pour contenir le nombre important de citoyens intéressés par cette opération. Des conférences en matière d'orientation religieuse ont été animées par d’éminents imams. A noter enfin que la cérémonie de clôture de la 5e édition du Salon du Hadj et de la Omra a été marquée par l’organisation d’une cérémonie de tirage au sort pour gagner des omras et autres cadeaux offerts par des agences de voyages.

Grande affluence

Le Salon national du hadj et de la omra organisé au palais des expositions, a connu une grande affluence.

Placée sous le patronage du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, le Salon a regroupé, pour cette cinquième édition, plus de soixante agences de voyages agréées et une dizaine d’opérateurs saoudiens, spécialisés dans les prestations de services d’hébergement et de restauration et de transport, a déclaré à El Moudjahid M. Idir Adelmounaime, chargé de la communication de l’Office national du Hadj et de la Omra.

Il a mis en relief l’importance de l’organisation du Salon aussi bien pour les futurs pèlerins que pour les professionnels.

Le travail d’information et de sensibilisation a été assuré avec brio, aux côtés des différentes activités d’animation qui se sont étalées sur les cinq jours du Salon.

La rencontre permet, chaque année, des échanges sur l’amélioration des conditions de prise en charge et à la suppression des points négatifs relevés lors des précédentes campagnes.

Jeudi dernier, ils étaient des centaines de visiteurs à avoir investi les lieux pour s’informer des nouveautés proposées par les agences de voyages, les compagnies aériennes et les traiteurs. Une Omra gratuite est aussi offerte grâce aux tombolas organisées.

L’Office national du Hadj et Omra a réservé un espace consacré à l’information sur les rites du pèlerinage. L’on y trouve aussi ce qui est communément appelé «le Koursi de la Fetwa». Il s’agit d’un stand spécialement dédié aux fetwas.

Chaque cas est examiné à titre individuel. Eclairages et réponses aux questions des citoyens sont apportées de manière précise et conforme au référent religieux local. Moussa Smaïl, Mohand Azzougue et Abdelkrim Debbagghi sont sollicités à cet effet.

Des simulations de Hadj sont effectuées autour d’une reproduction à taille réduite de la Kaâba. Plus loin, un autre espace est consacré aux services électroniques avec explication des procédures de plus en plus simplifiées.

Des mesures ont été récemment prises dans le domaine de la modernisation des opérations d'inscription et de délivrance des documents de voyage. Si la réservation électronique se fait depuis une année, l’hébergement électronique du hadj date de quatre ans.

«On n’arrête pas le progrès et les choses vont globalement dans le bon sens», se sont accordés à dire les visiteurs approchés, visiblement satisfaits que ces formalités puissent se faire par voie électronique. Il est à retenir que les organisateurs du Salon ont trouvé opportun et utile de réunir toutes les parties concernées par le pèlerinage autour d’un tel événement pour permettre, aux uns et autres, de vulgariser les mesures prises aux futurs hadjis. Cette manifestation a été également marquée, par ailleurs, par des conférences, avec au menu, un programme riche et varié. L’objectif de ces rencontres organisées à l’adresse des professionnels est d’accompagner ces derniers, de manière à optimiser la qualité des prestations fournies au profit des pèlerins. Comme souligné par les organisateurs, «malgré les efforts fournis par l’Etat pour faciliter aux milliers de nos concitoyens l’accomplissement des rites du hadj et de la omra, des mesures supplémentaires sont encore nécessaires pour espérer se rapprocher du niveau de qualité d’organisation escompté». C’est dans cet objectif qu’intervient l’organisation annuelle de ce Salon. Comme chaque année, la manifestation est marquée par la participation active des plusieurs ministères et corps constitués, mais aussi de nombreuses agences de voyages et de tourisme (principaux acteurs dans l’organisation des opérations Hadj et Omra) en plus des exposants saoudiens, partenaires directs de la partie algérienne dans la préparation et le déroulement de ces opérations. Le Salon Expohadj devient une plate-forme et un rendez-vous incontournable et pour preuve, «on enregistre en moyenne chaque année plus de 60.000 participants au Salon», a révélé le chargé de la communication auprès de l’Office national du Hadj et de la Omra. A noter enfin, que les agences proposent des tarifs promotionnels pour les vacances de printemps et pour les mois de Chaâbane et de Ramadhan.

