MinistÃ¨re de lâ€™Ã©ducation nationale : AmÃ©liorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs

Le ministère de l'Education nationale a réaffirmé «l'intérêt accordé à l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur, toutes catégories confondues, et à la satisfaction de leurs revendications légitimes exprimées dans le respect des lois de la République», estimant que le dialogue était «le seul moyen» pour établir la sérénité et le calme au sein du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Soulignant avoir examiné avec «un grand soin» les préoccupations des personnels du secteur, en œuvrant «sans relâche», à travers l'action de proximité menée par ses cadres au niveau local, à être «à leur écoute et à prôner l'apaisement et la persuasion», le ministère a précisé que le dialogue «est à même de préserver l'intérêt de l'élève avant tout, ainsi que celui de l'enseignant et de tous les membres de la corporation de l'éducation nationale».

Le ministère de l'Education nationale a par ailleurs déploré dans son communiqué les appels lancés sur les réseaux sociaux pour enclencher des mouvements de protestation «sans aucun respect de la législation, de la réglementation en vigueur et des lois de la République», exhortant toutes les parties concernées à «faire preuve de prudence et de vigilance face à ces appels tendancieux et à ne pas les suivre», d'autant qu'ils «ne reposent sur aucun cadre juridique autorisé, outre leur non-respect des procédures et obligations juridiques prévues dans le règlement général et les statuts y afférents».