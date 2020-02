SMA - formation professionnelle : un Partenariat ancrÃ© dans le nationalisme

Un accord a été signé hier à Alger entre le commissariat de la wilaya d'Alger des Scouts musulmans algériens (SMA) et la direction de la formation professionnelle dans le but de mettre en place des mécanismes susceptibles de renforcer et de dynamiser l'action culturelle et bénévole et d'ancrer l'esprit nationaliste chez les jeunes générations.

L'accord a été signé en marge de l'ouverture de la saison des SMA 2020/2021, en présence du commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui. Signé à la clôture de la session ordinaire du Conseil de wilaya (20-21 février 2020), l'accord vise à mettre en place des mécanismes à même d'asseoir les règles de partenariat entre les deux parties pour renforcer et relancer des programmes d'action susceptibles de contribuer à la promotion des actions, culturelle et bénévole chez les jeunes, et à leur inculquer l'esprit nationaliste, a souligné le commissaire de wilaya des SMA d'Alger, Ramdani Ahmed, ajoutant qu'il est question aussi d'encourager le développement des activités des SMA au niveau des établissements de formation professionnelle et d'apprentissage.

L’accord tend, en outre, à impliquer davantage les stagiaires à l'animation des espaces culturels, artistiques et environnementaux, à la faveur d'un plan encadré par les deux parties, notamment lors des fêtes nationales et religieuses, des manifestations artistiques, et dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention contre les différents fléaux sociaux, en sus de renforcer le rôle des scouts au niveau des établissements de formation et de promouvoir les compétences et talents artistiques chez les jeunes.

La saison des SMA 2020/2021 inaugurée hier à la salle Ibn Khaldoun prévoit un programme riche adapté à la stratégie et à la vision du commandement général des SMA, visant à promouvoir l'action des scouts et à améliorer leur niveau de performance pour mieux répondre aux exigences sociales en la conjoncture actuelle, et à concourir au renforcement des valeurs nationales, à la cohésion sociale et au resserrement des rangs pour une Algérie nouvelle, a-t-il poursuivi, précisant que les scouts veillent, à travers leur travail de proximité, à être à l'écoute des jeunes et à servir le pays. Pour sa part, Ahmed Zegnoun, directeur de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger, a indiqué que pour la réalisation des projets communs aux deux parties, il sera procédé à l'exécution des activités inhérentes à la création de cercles et clubs culturels et scientifiques au niveau des établissements de formation professionnelle et la préparation de sessions de formation communes, sachant que les centres de formation professionnelle abriteront des camps de loisirs et de formation au profit des jeunes stagiaires et des scouts, outre l'encouragement des jeunes à la création d'entreprises (entrepreneuriat).

De son côté, Abderrahmane Hamzaoui a passé en revue le parcours historique des SMA et leur rôle dans la construction du citoyen lors de la Révolution nationale, outre leur contribution à la préservation et à la défense des constantes et valeurs nationales, et leur ancrage chez les jeunes lors de la phase d'édification nationale, soulignant la nécessité de renforcer leur rôle à l'avenir dans la moralisation de l'action de la société civile, conformément aux instructions du président de la République, et ce en coordination avec les différents partenaires et secteurs pour la réalisation des objectifs du développement durable.