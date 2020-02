RentrÃ©e professionnelle de fÃ©vrier : Assurer une formation qualitative

La rentrée professionnelle pour la session de février s’effectue aujourd’hui. Pas moins de 1.329 centres de formation professionnelle répartis à travers l’ensemble du territoire national ouvriront leurs portes pour accueillir les stagiaires.

Pour la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, la politique du secteur est basée sur l'encouragement de la participation des institutions économiques au processus de formation, ce qui permet de réaliser le principe de l'adéquation de la formation aux besoins du marché du travail. «Le ministère de tutelle a adopté une nouvelle stratégie de rapprochement avec le citoyen, ce qui lui permet d’avoir une idée précise sur l’apprentissage et les formations professionnelles ouvrant la porte à des métiers plus qu’intéressants. Je tiens à souligner que nous essayons de rapprocher le service de formation de tous les citoyens où qu'ils se trouvent, et là où on dispose au moins une institution de formation», a affirmé Hoyam Benfriha sur les ondes de la Radio nationale, ajoutant que l'institution économique est celle qui utilise le produit de la formation professionnelle. «Notre secteur place l'institution économique au cœur de ses politiques de formation. A cet égard, des pôles d’excellence ont été créés, ce sont des institutions de formation établies en partenariat avec des entreprises économiques, qui contribuent à la gestion administrative et participent à l'élaboration des programmes pédagogiques», a-t-elle noté.

Le secteur a adopté le partenariat dans sa politique nationale comme «principe de base» grâce à ses multiples effets sur la qualité de la formation initiale et continue, afin qu'il permette d'assurer une «bonne» vision des besoins de formation et une «meilleure» implication des institutions économiques dans la voie de la formation en ingénierie pédagogique.

Au total, 135 accords ont été conclus entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel et d'autres secteurs économiques, ce qui a abouti à la signature de 15.152 accords spécifiques à la fin de 2018, qui «servent tous l'objectif de coordination et d'intégration entre les deux parties», a expliqué la ministre.

Quant aux offres de formation pour la session de février 2020, elles s’élèvent à plus de 255.000 postes pédagogiques, outre, 404 spécialisations de formation sanctionnées de certification et 120 spécialisations de formation qualifiante de courte durée qui ont été dispensées dans 23 filières professionnelles de la nomenclature nationale des filières et des spécialités, parmi lesquelles 7 nouvelles spécialisations sont répertoriées pour la première fois au niveau national. Il s’agit du Certificat de compétence professionnelle dans le domaine de la culture du palmier-dattier (Ghardaïa, Ouargla), du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité de la culture du palmier-dattier (Biskra, Tébessa, El Oued), du Certificat de compétence professionnelle dans la spécialisation de l'époxy (Skikda, Oum El Bouaghi, Ain Defla, Mila, Tizi-Ouzou, M’sila et Boumerdès), du Certificat de technicien supérieur spécialisé dans les énergies renouvelables dans le domaine de la construction, du diplôme de technicien supérieur dans le domaine du fromage et des produits laitiers (Tlemcen, Algérie), du Certificat de compétence dans la spécialité de la fabrication du fromage (Chlef, Bejaia, Oum El Bouaghi, Algérie, Blida, Boumerdès), du diplôme de technicien supérieur dans la spécialisation de la transformation du lait (Chlef, Tébessa Boumerdès, Algérie) et enfin du Certificat de compétence professionnelle dans la spécialité de l'industrie des plastiques (Tipasa, Skikda, Bou Arréridj, Sétif). Hoyam Benfriha affirme que les spécialités liées aux filières professionnels stratégiques ont connu une augmentation «significative» des offres de formation et ce, dans le but de contribuer à la promotion d'une économie «diversifiée», qui ne doit pas être seulement tributaire des revenus des carburants. Aussi, les offres de formation dans les spécialités liées aux branches stratégiques ont augmenté à 65% pour l'entrée de février 2020, alors que pour la rentrée de la même période de l’année dernière, les offres de formation n'ont pas dépassé les 62% et ne représentaient que 54% en février 2018.

Mohamed Mendaci