FMI : prÃ©sentation des grands axes du dÃ©veloppement du secteur de lâ€™Ã©nergie

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a reçu, jeudi, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par le Chef de division Moyen- Orient-Asie centrale, M. Jean François Dauphin. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des «missions périodiques des experts du FMI», a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération entre l’Algérie et l’institution financière internationale dans le secteur de l’énergie. Le ministre a présenté les grands axes du plan de développement du secteur de l’énergie, en insistant sur la promotion de la transformation des hydrocarbures notamment la pétrochimie, créatrice de richesse et d’emploi, les énergies renouvelables et la formation des ressources humaines.

Le ministre a évoqué, également, la promulgation de la loi sur les hydrocarbures qui offre des perspectives très prometteuses pour l’investissement et le partenariat dans le domaine de l’exploration, d’autant plus que le domaine minier national reste sous-exploré, en dépit des énormes potentialités qu’il recèle.

M. Dauphin a exprimé, pour sa part, sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de s’informer sur les perspectives de développement du secteur de l’énergie, notamment en matière de diversification des ressources énergétiques et la transition énergétique.