Ressources en eau : pour un service public plus limpide

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, réunira, demain, au centre de formation de l’Algérienne des eaux (ADE) de Cherarba (Alger) les responsables centraux et locaux du secteur ainsi que les gestionnaires des établissements exploitants chargés du service public de l’eau.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre sera consacrée à la mise œuvre de la feuille de route du secteur pour l’année 2020, qui est le fruit du plan d’action du gouvernement et qui vise à traduire les engagements pris par le Président de la République et à mettre en œuvre les instructions qu’il a données lors de la dernière rencontre gouvernement-walis.

Cette réunion permettra également d’aborder les actions inscrites à l’agenda pour l’année 2020, avec l’objectif principal d’améliorer le service public de l’eau et d’en garantir l’accès dans l’ensemble du pays. Il s’agira aussi de prendre en charge de manière appropriée les doléances des usagers.

A cette occasion, le ministre fera part de ses attentes et de sa méthodologie de travail, et les responsables du secteur fixeront des objectifs et définiront les indicateurs de performance individuelle et collective concernant, entre autres, l’amélioration du rendement des réseaux par la lutte contre les pertes d’eau et les piquages illicites. Cette action permettra de récupérer des volumes conséquents constituant une ressource additionnelle en ces temps de pluviosité défavorable.

Ils examineront le dispositif mis en place pour assurer les conditions d’approvisionnement en eau potable durant le ramadhan et durant la saison estivale, en veillant à éliminer les dysfonctionnements constatés précédemment.

Les opérateurs du service public seront appelés à mobiliser tous les moyens d’intervention nécessaires, à renforcer les astreintes, à redéployer les effectifs selon les besoins et à planifier les congés annuels, de sorte à disposer d’une présence des responsables et personnels opérationnels en vue d’assurer la continuité du service public.

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré, lors du dernier Conseil des ministres, qu’il faut prendre en charge les zones où des citoyens vivent dans la précarité n’ayant pas accès à l’électricité, à l’eau potable et à l’école.

Des instructions ont été données à tous les ministres de se pencher sur ce problème. «En mettant fin à l’isolement de populations enclavées dans des communes difficiles d’accès, nous franchirons un grand pas en direction d’un développement harmonieux auquel aspirent tous les Algériens», avait-il conclu.

