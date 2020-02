M. Cherif Omari, ministre de lâ€™Agriculture : Â«Les jeunes, moteur du dÃ©veloppement agricoleÂ»

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a présidé, hier, les travaux d’un colloque national des jeunes et l’agriculture, organisé par l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat (ONEA), sous le thème «Les jeunes, moteur du développent agricole», en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Cette rencontre, première du genre, vise à motiver les jeunes, notamment les diplômés universitaires, qui sont formés pour accéder au monde entrepreneurial, notamment dans le secteur de l’agriculture.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, Chérif Omari a salué l’organisation de cette journée qui a permis d’échanger de manière directe et efficace avec les jeunes, structurés dans le cadre de la société civile. « Nous sommes ouverts à toutes les initiatives et toutes les idées qui permettront de mettre en place de nouveaux mécanismes de connexion, des mécanismes directs et intelligents, loin de toute bureaucratie », a-t-il assuré. Il a soutenu que les pouvoirs publics vont œuvrer pour créer ces mécanismes avec les jeunes, de sorte qu’ils soient «efficaces» et «efficients», notamment pour la concrétisation des idées en projets. «Nous allons accompagner ces jeunes par l’écoute, le suivi et la formation, outre le financement assuré par les dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes. Nous nous engageons à réunir toutes les conditions nécessaires pour qu’ils puissent réussir», a ajouté le ministre.

Pour Omari, cette journée symbolique, qui coïncide avec le 22 février, « consacre » le point de départ pour agir d’une manière

« nouvelle » et « directe » en vue de prendre en considération toutes les préoccupations et toutes les aspirations et idées, notamment dans les régions rurales. « Nous œuvrons à garantir toutes les conditions d’une vie décente et exploiter les outils économiques dans le cadre du développement rural », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne a indiqué à cette occasion que la politique agricole s’oriente vers la relance de l’agriculture de montagne et saharienne, en particulier dans les zones enclavées et marginalisées par l’Etat dans le passé. « Le soutien de l’Etat à l’agriculture s’appuie sur la société civile locale, notamment les jeunes. Il appartient à ces derniers de réfléchir à des projets pour lesquels nous ne ménagerons aucun effort afin de les concrétiser », a souligné Fouad Chehat qui notera que l’administration « ne peut pas connaître » les particularités des régions «mieux » que la population locale. « Nous comptons sur ces jeunes et nous sommes prêts à les accompagner pour développer les activités agricoles dans leurs régions », a-t-il rassuré, insistant au passage sur la valorisation du produit agricole local à travers l’industrie de transformation et la commercialisation du produit, qu’il soit agricole ou industriel, à même de permettre aux zones enclavées de « contribuer » à l’économie nationale.

Le ministre délégué chargé des Micro-entreprises et de l’Economie du savoir, Yacine Djeridane, a exprimé de son côté l’engagement de son secteur à « assurer l’appui et l’accompagnement » des petites entreprises et estimé que la surproduction dans le domaine agricole « doit être accompagnée » par la création d’entreprises spécialisées dans l’industrie de transformation. « La petite entreprise a toutes ses chances pour générer des emplois et créer une nouvelle économie hors hydrocarbures », a-t-il déclaré.

Lui emboîtant le pas, le ministre délégué chargé des Start-up, Yacine-Mehdi Oualid, a réitéré l’engagement de son département à «accompagner » les jeunes qui veulent créer une nouvelle dynamique pour une nouvelle Algérie. « Le domaine de l’agriculture est un domaine sensible et d’une importance capitale. Il est de notre responsabilité en tant que jeunes de relancer l’économie nationale et d’atteindre l’autosuffisance. Ceci ne peut se faire qu’à travers la conjugaison des efforts et l’investissement dans le domaine de l’agriculture », a-t-il détaillé.



L’accompagnement, une nécessité



Il en est de même pour le ministre chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, qui considère que la société civile constitue le «noyau» de tout programme de développement. « Nous souhaitons voir l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat coopérer avec d’autres organisations de la société civile afin d’accompagner les porteurs de nouveaux projets mais également les entreprises existantes, notamment celles qui connaissent des difficultés », a-t-il relevé.

Il faut noter que des ateliers de préparation ont été organisés avant-hier. L’objectif étant de permettre aux participants de débattre de plusieurs sujets liés aux investissements et aux opportunités offertes par le secteur agricole pour créer de petites entreprises et des start-up à caractère agricole.

Selon le président de l’ONEA, Mustapha Rebaine, plus de 120 jeunes issus de plusieurs wilayas du pays ont participé à cette rencontre pour présenter leurs idées et projets et faire part de leurs préoccupations. « L'Organisation nationale des entreprises et de l'artisanat s'engage à les accompagner et à leur apporter un soutien logistique et une coordination entre les différents services leur permettant de créer leurs entreprises », a-t-il fait savoir.

L'atelier a été sanctionné par l’installation d’une commission nationale de suivi et de développement, composée de plusieurs experts. Une convention a été également signée à l’occasion, entre l’ONEA et l’Union nationale des ingénieurs agronomes.

Salima Ettouahria