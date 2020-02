Terminologie d'histoire : Un nouveau dictionnaire

Un dictionnaire amazigh-français de terminologie d’histoire, fruit de 5 ans de recherche et comprenant 3.500 concepts, a été réalisé par l’inspecteur de tamazight de la wilaya de Tizi-Ouzou, Habib Ellah Mansouri. Cet ouvrage, dont les entrées sont classées par ordre alphabétique, vient répondre aux attentes du public et des spécialistes.

Ce corpus, dévoilé lors d’un atelier dédié à la terminologie, sera présenté au grand public lors de la prochaine édition du Salon international du livre, a précisé le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad. La terminologie d’histoire s’inscrit dans une dynamique de modernisation du lexique amazigh qui a commencé durant les années 1970 avec la publication de l’Amawal de Mammeri. Cette modernisation a trait aux mathématiques, sciences du langage, électronique, informatique, linguistique et chimie. « En plus de la participation à cette dynamique de modernisation du lexique amazigh, ce travail se veut un outil qui servira à la traduction en langue amazighe des ouvrages d’histoire et l’enseignement de l’histoire en tamazight», explique Habib Ellah Mansouri.

Il précise que «la modernisation du lexique amazigh contribue au changement du statut d’une langue, objet d’étude, à une langue d’enseignement».

« Tous les parlers de tamazight, à des degrés divers, ont été mis à contribution dans ce travail», soutient-il.

L’ouvrage ne peut pas couvrir tous les concepts d’histoire liés à l’Afrique du Nord, a-t-il tenu à préciser, indiquant qu’il faut produire une terminologie d’histoire sur la Préhistoire, l’Antiquité, la période médiévale, la période moderne et contemporaine.

Kafia A. A.