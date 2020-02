Entretien avec le SG du HCA, Si El Hachemi Assad : Amender la loi dâ€™orientation de lâ€™Ã©ducation nationale

La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle est une occasion pour mettre en valeur l’étendue identitaire et historique de la richesse et de la diversité linguistiques en Algérie, notamment la langue amazighe. Pour connaître les avancées enregistrées en la matière depuis son institutionnalisation en 2018, Si El Hachemi Assad, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité répond à nos questions.



El Moudjahid: À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, quels sont les objectifs du HCA ?

Si El Hachemi Assad : Il est question de mettre sur rails les chantiers qui sont toujours les priorités du HCA, dont l’introduction de tamazight dans les écoles. Le constat est fait actuellement. Nous étudions comment élargir l’enseignement de tamazight graduellement avec l’idée d’organiser un workshop pour amender la loi d’orientation de l’éducation nationale.



Où en est le projet de faire de tamazight une langue à part entière dans le paysage éducatif ?

La généralisation de tamazight est un processus. C’est au ministère de l’Education, et c’est là le plaidoyer du HCA, de dégager une échéance. Nous avons le regret de déplorer l’absence d’un plan clair qui définisse les échéances futures. À quel moment on va atteindre l’objectif d’assurer une couverture au niveau de tout le territoire national et de tous les établissements scolaires ? Il n’y a pas de statistiques fiables à même de faire une étude en profondeur car, tamazight est toujours facultative. Tant qu’elle est considérée ainsi, on n’avancera pas. On maîtrise les statistiques sur l’effectif des enseignants, ce qui n’est pas le cas pour le nombre des élèves. En plus du fait que tamazight est facultative, il existe des problèmes d’ordre pédagogique partout, particulièrement ces dernières années. En 2019, nous avons constaté qu’il y avait un recul et une régression liés à l’atmosphère politique qu’a vécue le pays.



Comment comptez-vous remédier à cette situation ?

Nous avons convié la famille de l’éducation, les inspecteurs, les enseignants, les associations et les représentants des différentes institutions. On va sérier toutes les propositions qui seront faites lors de l’atelier organisé à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, pour déboucher sur une résolution. On remettra ce document à qui de droit, mais aussi à notre partenaire qui est l’Education nationale.



Quel genre de propositions ?

Toutes nos propositions sont en rapport avec la place de tamazight dans l’éducation. Parce que c’est important de visualiser la langue et de mettre des supports palpables pour promouvoir les autres variantes de cette langue, telles que le tamzabite, le chenoui… Nous avons constaté qu’il existe un effort. Depuis 3 ou 4 ans, les choses ont évolué progressivement. Néanmoins, il est temps de faire un bilan sans complaisance. Après 24 ans, cette expérience doit être évaluée avec des critères objectifs.



Qu’est-ce qu’il y a lieu de faire ?

Il est temps d’asseoir une stratégie. C’est le rôle du ministère de l’Education de parler en termes de plan, et surtout de protéger tamazight, comme matière à part entière, par des textes. Il n’existe pas de circulaire claire qui réglemente l’enseignement de tamazight. Il n’y a pas d’article qui positionne tamazight comme matière à part entière dans la loi d’orientation. A titre d’exemple, l’article 34 de cette loi parle d’ouverture de classe dans le cas où il y a une demande. C’est une notion piège. Il faut dépasser cela, d’autant que cette loi date de 2008. Elle n’est pas en adéquation avec l’actualité. On est en 2020, les choses ont évolué. Ce qui nécessite qu’on adapte nos textes. C’est le ministère de l’Education qui gère la question, mais tamazight à l’école c’est aussi la mission du HCA. On est donc condamnés à travailler ensemble. Il faut aussi revenir à l’option de commissions mixtes, parce quelle est gelée depuis des années, alors il est urgent de mettre une commission mixte pour prendre en charge tous ces problèmes et pouvoir avancer sur une vision globale, basée sur la généralisation graduelle de tamazight. Il faut réviser les qualifications de cette matière, la positionner dans un calendrier de l’école avec une tranche horaire qui arrange les trois paliers de scolarité. Il faut aussi l’accompagner par l’encouragement des formations continues et la multiplication des ENS dans le pays.



Que contient le plan que vous proposez ?

Il faut enrichir d’avantage les textes de la loi sur l’éducation en tamazight, la formation continue pour les enseignants. Les mesures pratiques que propose le HCA sont axées sur sept points que nous avons évoqués dans un document que nous avons transmis au président de la République, avec un rapport sur la situation de l’enseignement de cette langue, le repositionnement de la langue, pour quelle soit enseignée dès la première année, et reléguer la langue étrangère (le français) à la 3e position.



Quelles avancées pour cette langue depuis son institutionnalisation en 2018 ?

Les choses ont évolué. Nous constatons concrètement l’implication de beaucoup de partenaires. La problématique de tamazight est aussi la préoccupation de beaucoup d’universités, en dehors des départements de langue et culture amazighes. La création des laboratoires de recherches, comme celui d’El Oued, est aussi un point positif.

Dès son officialisation, nous avons constaté que tamazight est visible et qu’elle est utilisée dans les institutions publiques. Cela se généralise graduellement et demande un accompagnement. C’est ce que fait le HCA. Il faut rattraper le retard avec plus de moyens et de budget pour financer les grands projets.



Citez-nous quelques projets...

Un journal électronique, qui est en attente. Une classe virtuelle avec un dictionnaire en ligne, qui est un grand chantier qui nécessite un financement. Davantage de recrutement pour la traduction en langue amazighe et qui ne se focalise pas sur l’enseignement, mais qu’il soit élargi à d’autres secteurs. Encourager la traduction et en faire une passerelle entre l’arabe et tamazight. Que les institutions de la République recrutent les diplômés en langue et culture amazighes.

Propos recueillis par Kafia A. A.